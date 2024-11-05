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Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi tepkisi sürüyor! Yönetim TFF'ye gitmeye karar verdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.11.2024 10:06
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Fenerbahçe karşısında uzatma dakikalarında alınan 3-2'lik mağlubiyetin yankıları sürerken Trabzonspor cephesinden bir hamle daha geldi. Buna göre Bordo-mavili ekip TFF'ye gitmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi tepkisi sürüyor! Yönetim TFF'ye gitmeye karar verdi

Fenerbahçe'yle oynanan maçta futboldan çok hakem kararlarının konuşulması gündemdeki yerini korumaya devam ederken Trabzonspor cephesinden de tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.

Hakem kararları ve özellikle verilmeyen gol nedeniyle başkan Ertuğrul Doğan maç sonu çok sert konuşmuştu. Doğan, "Saha dışındaki şerefsizlere yenildik. Trabzonspor şehrinin ve taraftarının önünde kimse duramaz. Artık sonuna geldi bu iş. Ya bu saatten sonra herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası adama haddini çok sert şekilde bildirecek" ifadelerini kullanmıştı.

TRABZONSPOR YAPTIRIM İSTEYECEK

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Ertuğrul Doğan, bu hafta içi bizzat TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşecek ve sezon başından bu yana yapılan hakem hatalarıyla ilgili rahatsızlığını dile getirecek. Bu görüşmede Doğan'ın artık net bir yaptırım isteyeceği gelen haberler arasında.

Görüşme öncesinde sezon başından bu yana Trabzonspor'un aleyhine yapılan hatalarla ilgili görsel bir sunum da hazırlandığı ifade edildi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile birebir görüşme talep eden Doğan'ın ayrıca bir basın toplantısı da düzenleyerek TFF'den taleplerini kamuoyuna da duyurulacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor son dakika tff
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