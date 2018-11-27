Trabzonspor'un Fenerbahçe maçındaki 10 Türk oyuncusunun 9'u altyapıdan

Son dönemde altyapıya önem veren ve A takıma alınan genç oyuncularla bunun meyvelerini toplayan Trabzonspor’da, Fenerbahçe ile oynanan maçın 21 kişilik kadrosunda 10 Türk oyuncu yer aldı, bunların 9’u bordo-mavili takımın altyapısından yetişmiş isimlerden oluştu. Söz konusu karşılaşmaya ilk 11'de 4 Türk ve 7 yabancı oyuncu ile başlayan Trabzonspor'da kalede görev yapan Uğurcan Çakır, stoperde Hüseyin Türkmen, hücum hattında ise Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür altyapısından yetişen oyuncular oldu.

OLCAY HARİÇ KULÜBEDEKİ YERLİLER DE ALTYAPIDAN

Ayrıca Fenerbahçe maçında kulübede oturan Türk oyunculardan Olcay Şahan hariç Murat Cem Akpınar, Hasan Batuhan Artarslan, Abdülkadir Parmak, Mustafa Akbaş ve Zeki Yavru da bordo-mavili takımın altyapısından yetişirken, bu oyuncular arasında Batuhan da 84’üncü dakikada oyuna girerek forma şansı buldu. Trabzonspor’un kayıtlı 27 kişilik oyuncu kadrosunda 13 yabancı ve 14 yerli isim yer alırken, Onur, Burak, Olcay ve Kamil Ahmet takıma dışarıdan takviye edilen isimler oldu.