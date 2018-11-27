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Trabzonspor'un Fenerbahçe maçındaki 10 Türk oyuncusunun 9'u altyapıdan

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.11.2018 10:53 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor’da maçın 21 kişilik kadrosunda 10 Türk oyuncu yer aldı, bunların 9’u bordo-mavili takımın altyapısından yetişmiş isimlerden oluştu.

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçındaki 10 Türk oyuncusunun 9'u altyapıdan

Son dönemde altyapıya önem veren ve A takıma alınan genç oyuncularla bunun meyvelerini toplayan Trabzonspor’da, Fenerbahçe ile oynanan maçın 21 kişilik kadrosunda 10 Türk oyuncu yer aldı, bunların 9’u bordo-mavili takımın altyapısından yetişmiş isimlerden oluştu. Söz konusu karşılaşmaya ilk 11'de 4 Türk ve 7 yabancı oyuncu ile başlayan Trabzonspor'da kalede görev yapan Uğurcan Çakır, stoperde Hüseyin Türkmen, hücum hattında ise Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür altyapısından yetişen oyuncular oldu.

OLCAY HARİÇ KULÜBEDEKİ YERLİLER DE ALTYAPIDAN

Ayrıca Fenerbahçe maçında kulübede oturan Türk oyunculardan Olcay Şahan hariç Murat Cem Akpınar, Hasan Batuhan Artarslan, Abdülkadir Parmak, Mustafa Akbaş ve Zeki Yavru da bordo-mavili takımın altyapısından yetişirken, bu oyuncular arasında Batuhan da 84’üncü dakikada oyuna girerek forma şansı buldu. Trabzonspor’un kayıtlı 27 kişilik oyuncu kadrosunda 13 yabancı ve 14 yerli isim yer alırken, Onur, Burak, Olcay ve Kamil Ahmet takıma dışarıdan takviye edilen isimler oldu.

ALTYAPIDAN GELEN TÜM OYUNCULAR SÜRE ALDI

Bu arada Trabzonspor’un altyapısından yetişen ve A takım kadrosunda yer alan 10 oyuncunun tamamı bu sezon kupa ve lig maçlarında görev yaptı. Bu oyuncular arasında Abdülkadir Ömür 949 dakika ile en çok süre alan isim olurken, onu 652 dakika ile Yusuf Yazıcı, 360 dakika ile Mustafa Akbaş, 217 dakika ile Hüseyin Türkmen, 180 dakika ile Uğurcan Çakır, 113’er dakikada ile Hasan Batuhan Artaslan ve Zeki Yavru, 110 dakika ile Abdülkadir Parmak, 90 dakika ile Murat Cem Akpınar ve 79 dakika ile Semih Karadeniz takip etti.

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Trabzonspor Spor Toto Süper Lig

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