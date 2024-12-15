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Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosu açıklandı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.12.2024 16:34
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosu açıklandı!

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket eden kafilede şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, ⁠Muhammet Taha Tepe, ⁠Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Serdar Saatçı, ⁠Arseniy Batagov, Arda Öztürk, Ali Şahin, Eren Elmalı, Borna Barisic, ⁠John Lundstram, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu, ⁠Batista Mendy, ⁠Umut Güneş, ⁠Edin Vişça, Cihan Çanak, ⁠Muhammed Cham, Denis Draguş, ⁠Anthony Nwakaeme, ⁠Simon Banza, ⁠Enis Destan, ⁠Poyraz Efe Yıldırım."

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor son dakika galatasaray
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