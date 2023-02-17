Trabzonspor'un galibiyeti sonrası ülke puanında biraz daha ilerledik! İlk 10'a girmek çok önemli!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off ilk maçında Basel’i 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da değişti.
UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum şu şekilde:
10 - Avusturya 34.000
11 - Sırbistan 31.875
12 - Türkiye 31.500
13 - İsviçre 29.175
14 - Çekya 29.050
2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.