Trabzonspor'un galibiyeti sonrası ülke puanında biraz daha ilerledik! İlk 10'a girmek çok önemli!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off ilk maçında Basel’i 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da değişti.

GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum şu şekilde:

10 - Avusturya 34.000

11 - Sırbistan 31.875

12 - Türkiye 31.500

13 - İsviçre 29.175

14 - Çekya 29.050

İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

11. SIRA ELEME OYNUYOR

Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.

