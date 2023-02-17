SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'un galibiyeti sonrası ülke puanında biraz daha ilerledik! İlk 10'a girmek çok önemli!

Trabzonspor'un galibiyeti sonrası ülke puanında biraz daha ilerledik! İlk 10'a girmek çok önemli!

17.02.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un dün gelen galibiyetiyle ülke puanı sıralamasında 31.500 puan olduk. Sıralamada altımızda bulunan İsviçre takımı Basel'i mağlup etmek daha da büyük önem taşıdı. Türkiye ilk 10'a girmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne takım yollayacak.

Trabzonspor'un galibiyeti sonrası ülke puanında biraz daha ilerledik! İlk 10'a girmek çok önemli!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off ilk maçında Basel’i 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da değişti.

GÜNCEL PUAN DURUMU

3f7c68d1ee154e958c2b53cd87125f20

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum şu şekilde:

10 - Avusturya 34.000
11 - Sırbistan 31.875
12 - Türkiye 31.500
13 - İsviçre 29.175
14 - Çekya 29.050

İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

1637825505888

2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

11. SIRA ELEME OYNUYOR

882be272255ce78c44f4e3170dbe9023bd67489f

Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'un koreografisindeki detay dünya gündemine oturdu!Trabzonspor'un koreografisindeki detay dünya gündemine oturdu!
Herkes bu maçı konuşacak! Dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde...Herkes bu maçı konuşacak! Dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde...
Atsu hakkında iki iddia! Bina yan yatınca...Atsu hakkında iki iddia! Bina yan yatınca...
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor türkiye ülke puanı uefa ülke puanı uefa ülke puanı sıralaması ülke puanı ülke puanı sıralaması son dakika ülke puanı s lig sıralaması trabzonspor, maçın iyet

En Çok Okunan Haberler

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Süper Lig'in ekiplerinden maç sonu eş zamanlı paylaşım!

Süper Lig'in ekiplerinden maç sonu eş zamanlı paylaşım!

Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasına dudak uçuklatan rakam! Esra Erol'un eşi satın aldı...

Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasına dudak uçuklatan rakam! Esra Erol'un eşi satın aldı...

Galatasaray, transferi resmen açıkladı!

Galatasaray, transferi resmen açıkladı!

G.Saray deniyordu, rotası herkesi şaşırttı! İşte İlkay'ın yeni takımı...

G.Saray deniyordu, rotası herkesi şaşırttı! İşte İlkay'ın yeni takımı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.