Trabzonspor'un genç savunmacısı Arseniy Batagov basın mensuplarına konuştu! "Trabzonspor’a odaklandım"

Trabzonspor Süper Lig'de Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam ederken, savunma oyuncusu Arseniy Batagov basın mensuplarına röportaj verdi. Batagov, bordo-mavili takımın başarısına odaklandığını söyledi.

Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürürken, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki antrenman öncesinde Ukraynalı defans oyuncusu Arseniy Batagov, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Batagov, son dönemde takım olarak gösterdikleri gelişimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öne geçtiğimiz ve kazanmakta zorlandığımız maçlarda artık farklılık oluşturuyoruz. Daha çok kazanıyoruz ve daha iyi oynuyoruz. Hocamızın gelişiyle birçok şey değişti. Birbirimize daha çok yardım ediyoruz, takım olarak gelişiyoruz" dedi.

Milli takım hedefiyle ilgili konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Milli takım konusunda karar hocamın. Benim görevim orada olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapmak" ifadelerini kullandı.

Takıma uyum sürecinin zor geçtiğini belirten Ukraynalı futbolcu, "İlk dönemde oynama fırsatı bulamamıştım. Oynamaya başladıktan sonra performansımın arttığını düşünüyorum. Farklı bir ülkedeyim, her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Trabzonspor taraftarlarının mutlu olması beni de mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Transfer iddialarıyla ilgili soruya ise Arseniy Batagov, "Gündemimde başka bir takım ya da lig yok. Sadece Trabzonspor’a odaklanmış durumdayım. Burada başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum" diye cevap verdi.

"SAVIC’İN GELİŞİMİMDE BÜYÜK KATKISI VAR"

Deneyimli defans oyuncusu Stefan Savic’in kendisine çok yardımcı olduğunu aktaran Batagov, "Gelişimimde büyük katkısı var. Onunla oynamaktan mutluyum. Diğer savunma oyuncularıyla kendimi kıyaslamak istemiyorum, sadece işime odaklanıyorum" dedi.

Antrenman temposunun yüksekliğine dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, "Çok fazla taktiksel çalışma yapıyoruz. Farklı oyun anlayışlarını deniyoruz. Neredeyse her zaman önde baskı üzerine çalışıyoruz. Bu bir savunma oyuncusu için kolay değil çünkü önde baskı yaptığınızda arkanızda geniş bir alan kalıyor" ifadelerini kullandı.

"PUAN SIRALAMASINDA İYİ BİR NOKTADAYIZ"

Trabzonspor’un ligdeki konumundan memnun olduklarını söyleyen Arseniy Batagov, "Şu an puan sıralamasında iyi bir noktadayız. Sezon sonuna kadar böyle devam etmesini umuyorum. Biz maç maç bakıyoruz, her karşılaşmada en iyi performansımızı sergileyip daha üst sıralarda yer almak istiyoruz" diye konuştu.

Ligde bu hafta oynayacakları Eyüpspor karşılaşmasına da değinen Batagov, taraftarlara mesaj göndererek, "Taraftarlarımız şunu bilmeli; biz hem onlar hem de bu şehir için sahaya çıktığımızda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz" açıklamasında bulundu.

"PAUL ONUACHU GİBİ FORVETLERE KARŞI OYNAMAK ÇOK ZOR"

Nijeryalı golcü Paul Onuachu hakkında da konuşan Ukraynalı futbolcu, "Paul gibi forvetlere karşı oynamak çok zor ama iyi ki bizim takımımızda. Uzun boylu, güçlü ve mücadeleyi asla bırakmayan bir oyuncu. Bu sezon attığı gollerle bunu kanıtladı. Böyle santrforlara karşı oynamak her zaman zordur ama ben şanslıyım. Çünkü Paul bizim takımımızda ve onunla rakip olmadığım için mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

