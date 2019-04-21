SPOR

Trabzonspor'un golcü ikilisi Rodallega - Nwakaeme

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.04.2019 12:21 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 29 haftada 52 gol atan Trabzonspor'da Rodallega 13, Nwakaeme de 10 olmak üzere toplam 23 golle gollerin yüzde 44'üne imza attı.

Trabzonspor'un golcü ikilisi Rodallega - Nwakaeme

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un maçtaki gollerini atan Hugo Rodallega ve Anthony Nwakaeme, bu sezon bordo-mavili takımın gol yükünü çekti.

Süper Lig'de şu ana kadar 52 gol atan takımda Kolombiyalı futbolcu Rodallega 13 golle en skorer oyuncu olurken, bu oyuncuyu 10 kez fileleri havalandıran Nijeryalı Nwakaeme takip etti. İki futbolcu, Trabzonspor'un 52 golünün 23'üne imza atarak gollerin yüzde 44'ünü kaydetti.

38 PUANDA KATKILARI VAR

Rodallega ve Nwakaeme'nin gol attığı maçlarda bordo-mavililer, ligde kazandığı 52 puanın 37'sini elde etti. Karadeniz ekibi, iki oyuncunun gol attığı maçlarda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayarak Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli mesafe katetti.

RODALLEGA'NIN GOLLERİ

Kolombiyalı forvet, Trabzonspor'un ligin 2. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Üçüncü hafta deplasmanda 2-2 biten MKE Ankaragücü maçında 1 gol atan Rodallega, 7. haftada ise 4-2'lik Kasımpaşa mücadelesinde 2 kez gol sevinci yaşadı.

Ligin 11. haftasında 1-1 biten Bursaspor maçında takımının golünü kaydeden Rodallega, 15. haftada 3-0 kazandıkları Atiker Konyaspor, 16. haftada 2-2'lik Beşiktaş, 17. haftada da 4-1'lik galibiyetleriyle sona eren Çaykur Rizespor karşılaşmalarında 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.

İkinci yarıya sessiz başlayan Kolombiyalı oyuncu, 2 haftalık suskunluğunu 1-0 galip geldikleri MKE Ankaragücü maçında bozdu, daha sonra da 21. haftada İstanbul'da 3-1 yenildikleri Galatasaray mücadelesinde ve 23. haftada deplasmanda 3-1 kazanılan Göztepe müsabakasında 1'er gol attı. Rodallega, son golünü de Evkur Yeni Malatyaspor maçında kaydetti.

NWAKAEME SONRADAN AÇILDI

Sezon başında İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeli ile transfer edilen Nwakaeme, ligin geride kalan bölümünde forma giydiği 22 maçta 10 gole ulaşırken, gol pasları ve ortaya koyduğu futbolla takımına önemli katkı sağladı.

Nwakaeme, ligde ilk olarak Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atarken, Beşiktaş deplasmanından 2-2 beraberlikle dönülen müsabakada da 1 gol kaydetti. Karadeniz ekibinin sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 yendiği karşılaşmada rakip fileleri 1 kez havalandıran Nijeryalı oyuncu, deplasmanda 2-2 eşitlikle tamamlanan Kasımpaşa maçında takımının 2 golünü de kaydeden isim oldu.

Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor'un Akhisarspor'u 2-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0, Antalyaspor'u 4-1 ve Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmalarda 1'er gol attı. Nwakaeme, ligde forma giydiği son 6 maçın 5'inde fileleri havalandırırken, 6 gol kaydetti. Nijeryalı oyuncu, sezonun ikinci yarısında takımının en golcü oyuncusu oldu.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
'Olmazsa olmazımız altyapıdır''Olmazsa olmazımız altyapıdır'
Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyorTrabzonspor seriyi sürdürmek istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Nwakaeme rodallega Evkur yeni Malatyaspor

En Çok Okunan Haberler

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 185 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 185 kişi öldü

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

Erol Bedir'den Fatih Terim'e şok sözler!

Erol Bedir'den Fatih Terim'e şok sözler!

İşte geleceğin dünya yıldızları! Listede iki Türk var

İşte geleceğin dünya yıldızları! Listede iki Türk var

Aslan güle oynaya kazandı! Şampiyonluk iddiası sürüyor

Aslan güle oynaya kazandı! Şampiyonluk iddiası sürüyor

Ünlü teknik adamın görevine son verildi

Ünlü teknik adamın görevine son verildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Abdülkadir'in hayali o takım

Abdülkadir'in hayali o takım

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıldız oyuncu arabasını bordo maviye boyadı

Yıldız oyuncu arabasını bordo maviye boyadı

Trabzonsporlu futbolcudan Burak Yılmaz sözleri

Trabzonsporlu futbolcudan Burak Yılmaz sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'un golcü ikilisi Rodallega - Nwakaeme

Trabzonspor'un golcü ikilisi

Ahmet Ağaoğlu: Olmazsa olmazımız altyapıdır

'Olmazsa olmazımız altyapıdır'

Trabzonspor Süper Lig'de seriyi sürdürmek istiyor

Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Şahin: Malatyaspor maçından 3 puan bekliyoruz

'Malatyaspor maçından 3 puan bekliyoruz'

Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı

Barça'dan Abdülkadir'e yanıt

Ahmet Ağaoğlu: Malatyaspor maçı intikam değil, rövanş olacak

'İntikam değil, rövanş maçı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.