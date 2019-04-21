Trabzonspor'un golcü ikilisi Rodallega - Nwakaeme

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un maçtaki gollerini atan Hugo Rodallega ve Anthony Nwakaeme, bu sezon bordo-mavili takımın gol yükünü çekti.

Süper Lig'de şu ana kadar 52 gol atan takımda Kolombiyalı futbolcu Rodallega 13 golle en skorer oyuncu olurken, bu oyuncuyu 10 kez fileleri havalandıran Nijeryalı Nwakaeme takip etti. İki futbolcu, Trabzonspor'un 52 golünün 23'üne imza atarak gollerin yüzde 44'ünü kaydetti.

38 PUANDA KATKILARI VAR

Rodallega ve Nwakaeme'nin gol attığı maçlarda bordo-mavililer, ligde kazandığı 52 puanın 37'sini elde etti. Karadeniz ekibi, iki oyuncunun gol attığı maçlarda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayarak Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli mesafe katetti.

RODALLEGA'NIN GOLLERİ

Kolombiyalı forvet, Trabzonspor'un ligin 2. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Üçüncü hafta deplasmanda 2-2 biten MKE Ankaragücü maçında 1 gol atan Rodallega, 7. haftada ise 4-2'lik Kasımpaşa mücadelesinde 2 kez gol sevinci yaşadı.