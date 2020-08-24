Trabzonspor'un hazırlık maçı takvimi açıklandı

Trabzonspor'un Süper Lig 2020 - 2021 sezonu öncesi oynayacağı hazırlık maçı takvimi belli oldu.
Buna göre Bordo-mavililer ilk hazırlık maçını 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda Samsunspor ile oynayacak. İkinci hazırlık maçında ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de Kazım Karabekir Stadyumu’nda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaraylı Marcao, paylaşımıyla kafa karıştırdı!
G.Saray'ın rakibi hazırlık maçını iptal etti
Beşiktaş'tan bonservis beklentimiz var
''Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe''
Ahmet Nur Çebi'den transfer itirafı
Erol Bulut: Avrupa'dan 3 teklif aldım
Hüseyin Çimşir'den Trabzonspor açıklaması
Çalhanoğlu'na yeni sözleşme önerisi
Pato Sao Paulo'dan ayrıldı
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi
Inter'de Conte'nin geleceği belirsiz
Güzel spiker Leotta, evli olan dünya yıldızı ile aşk yaşıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum