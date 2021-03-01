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Trabzonspor'un İstanbul kâbusu

01.03.2021 08:40 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un İstanbul kâbusu

Süper Lig'de ağırladığı Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor bu sezon İstanbul takımlarına karşı bir kez daha yenildi.

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ederken sarı-lacivertliler Dimitris Pelkas'ın golüyle deplasmanda 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe zirve takibini sürdürürken Trabzonspor'un ise 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve bordo-mavili ekip üst sıralarda yara aldı.

Süper Lig'de bu sezonki altıncı mağlubiyetiyle yüzleşen Trabzonspor'un tüm yenilgileri İstanbul takımlarına karşı. Bordo-mavili kulüp ligde 6 yenilginin tamamını İstanbul takımlarından alırken 2 kez galip gelebildi. Trabzonspor'un yenilgilerinin 5'i kendi evinde geldi.

  1. haftada Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaşacak Trabzonspor, sezon sonuna kadar evinde Fatih Karagümrük ve deplasmanda Galatasaray'la oynayarak İstanbul takımlarına karşı maçlarını tamamlayacak.

Trabzonspor'un bu sezon ligde kaybettiği maçlar şu şekilde:

Trabzonspor 1-3 Beşiktaş
Trabzonspor 0-2 Başakşehir
Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor
Trabzonspor 3-4 Kasımpaşa
Trabzonspor 0-2 Galatasaray
Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe

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