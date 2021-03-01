Trabzonspor'un İstanbul kâbusu

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ederken sarı-lacivertliler Dimitris Pelkas'ın golüyle deplasmanda 1-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe zirve takibini sürdürürken Trabzonspor'un ise 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve bordo-mavili ekip üst sıralarda yara aldı.
Süper Lig'de bu sezonki altıncı mağlubiyetiyle yüzleşen Trabzonspor'un tüm yenilgileri İstanbul takımlarına karşı. Bordo-mavili kulüp ligde 6 yenilginin tamamını İstanbul takımlarından alırken 2 kez galip gelebildi. Trabzonspor'un yenilgilerinin 5'i kendi evinde geldi.
Trabzonspor'un bu sezon ligde kaybettiği maçlar şu şekilde:
Trabzonspor 1-3 Beşiktaş
Trabzonspor 0-2 Başakşehir
Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor
Trabzonspor 3-4 Kasımpaşa
Trabzonspor 0-2 Galatasaray
Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe
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