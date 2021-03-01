Trabzonspor'un İstanbul kâbusu

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ederken sarı-lacivertliler Dimitris Pelkas'ın golüyle deplasmanda 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe zirve takibini sürdürürken Trabzonspor'un ise 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve bordo-mavili ekip üst sıralarda yara aldı.

Süper Lig'de bu sezonki altıncı mağlubiyetiyle yüzleşen Trabzonspor'un tüm yenilgileri İstanbul takımlarına karşı. Bordo-mavili kulüp ligde 6 yenilginin tamamını İstanbul takımlarından alırken 2 kez galip gelebildi. Trabzonspor'un yenilgilerinin 5'i kendi evinde geldi.

haftada Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaşacak Trabzonspor, sezon sonuna kadar evinde Fatih Karagümrük ve deplasmanda Galatasaray'la oynayarak İstanbul takımlarına karşı maçlarını tamamlayacak.

Trabzonspor'un bu sezon ligde kaybettiği maçlar şu şekilde:

Trabzonspor 1-3 Beşiktaş

Trabzonspor 0-2 Başakşehir

Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor

Trabzonspor 3-4 Kasımpaşa

Trabzonspor 0-2 Galatasaray

Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe

