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Trabzonspor'un Jose Sosa teklifi ortaya çıktı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.04.2020 09:26 | Son Güncelleme

Trabzonspor yönetimi yola devam etmek istediği Jose Sosa'ya yeni bir mukavele önerdi. Ancak Arjantinli'nin ülkesine dönmek niyetinde olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'un Jose Sosa teklifi ortaya çıktı!

Trabzonspor kaptan Jose Sosa ile yola devam etmek için maddi anlamda elinden gelen her türlü fedakarlığı yapmaya hazır. Karadeniz ekibi 34 yaşındaki tecrübeli oyuncuya yıllığı 2 milyon eurodan 1+1 sezonluk daha mukavele öneriyor.

TRABZONSPOR İNDİRİM YAPMADI

Futbolda koronavirüs nedeniyle ücretlerin düşmesi ve pazarın daralmasına rağmen yönetim daha önce söz verdiği gibi Sosa'ya önerdiği parada bir indirim yapmayı düşünmüyor. Arjantinli oyuncu da çok mutlu olduğu ve yeniden başarılı günlerine döndüğü Trabzonspor'da kalmaktan yana.

EŞİ DÖNMEK İSTİYOR

Ancak büyüyen ve okul çağına gelmeye başlayan çocuklarının kendi ülkesinde eğitim almasını da istiyor. Bu yüzden Sosa'nın eşinin de Arjantin'e geri dönmeye daha sıcak baktığı belirtiliyor.

ARJANTİN'DE O PARAYI VEREN YOK

Estudiantes'e dönmek niyetinde olan Sosa'yı eski kulübünün de istediği ancak Trabzonspor'un verdiği rakamın çok altında bir ücret önerdiği belirtildi.

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Trabzonspor jose sosa

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