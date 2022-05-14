Trabzonspor'un şampiyonluk formasının fiyatı merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Bordo Mavilierin kutlamaları başladı. Gecenin ilerleyen vakitlerinde konser ve gösteriler yapılacak. Peki Trabzonspor'un şampiyonluk forması ne kadar, kaç TL? Trabzonspor'un şampiyonluk formasının fiyatı nedir? Satışa çıktı mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK FORMASI NE KADAR?

Trabzonspor'un şampiyonluk forması bu akşam taraftarın beğenisine sunulacak.

Trabzonspor'un şampiyonluk forması Trabzonspor Kulübünü'nün intenet sitesinden satışa sunulacak.

Kulübü'n web sitesinde 'şampiyonluk koleksiyonu' yer aldı. Puzzle, atkı, anahtarlık, kupa ve t-shirt gibi ürünlerin bulunduğu koleksiyona henüz şampiyonluk forması eklenmedi. Formanın fiyatı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir...

TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK FORMASI SATIŞA ÇIKTI MI?

Şampiyon takımın oyuncuları kupa seremonisi için sahneye gold rengi armalı ve gold rengi detaylı, üzerinde sonsuzluk işareti bulunan ve ‘2021-22 Sezonu Şampiyonu Trabzonspor ’ yazan şampiyonluk formasıyla çıkacak. Bu akşam taraftarın beğenisine sunulacak olan ve merakla beklenen formalar sonrasında internet üzerinden satışa açılacak.

