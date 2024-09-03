Trabzonspor'un Şenol Güneş açıklamasında Fenerbahçe'ye gönderme! Dikkat çeken paylaşım...

Trabzonspor'da alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı. Avcı'nın vedasından bu yana bir çok isimle görüşen Karadeniz ekibi, 5. Şenol Güneş dönemini resmen başlattı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi resmen başladı. Bordo-mavililer, 72 yaşındaki teknik adamın tekrar göreve geldiğini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu. Aynı zamanda Kulübün resmi hesabından dikkat çeken bir gönderme geldi.

"EFSANE" başlığıyla yapılan paylaşımda bordo-mavili bir kravat dikkat çekti. Şenol Güneş'in Kadıköy'deki maçlara bordo-mavi renkli kravat takarak çıkması eleştirilere neden oluyor. Bu söz konusu paylaşımdaki kravatın Fenerbahçe'ye bir gönderme olarak değerlendirildi.

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