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Trabzonspor’un yeni transferi Felipe Augusto, kente geliyor

Trabzonspor'un Belçika ekibi Cercle Brugge’den kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Felipe Augusto, saat 15.00’te Trabzon’a geliyor.

Trabzonspor’un yeni transferi Felipe Augusto, kente geliyor
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un, Belçika temsilcisi Cercle Brugge’den kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı forvet Felipe Augusto’nun saat 15.00’te Trabzon Havalimanı’na gelmesi bekleniyor. Bordo-mavili kulübün kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalayacağı 21 yaşındaki futbolcu, Trabzon’da yapılacak sağlık kontrollerinin ardından takıma katılacak. Geçtiğimiz sezon Belçika Jupiler Pro League’de forma giyen Augusto, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Trabzonspor’un 15 Temmuz’da başlayacak Erzurum kampında yer alması planlanan genç oyuncunun, bordo-mavili taraftarlar tarafından havalimanında karşılanması bekleniyor.

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