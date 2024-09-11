Trabzonspor'un yeni transferi Serdar Saatçi'den derbi öncesi flaş sözler! Siyah beyazlılara taş: ''Daha önce Beşiktaş'taydım şimdi ise...''

Trendyol Süper Lig'e istediği girişi yapamayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları son hızla devam ediyor. Son olarak Braga'dan renklerine bağladığı Serdar Saatçı, Trabzon şehrine geldi.

TRABZON'A GELDİ

Bordo-mavililerin 2.5 milyon euro karşılığı kadrosuna kattığı, ancak, Türkiye U21 Milli Takım'ı kadrosuna gideceği için Trabzon'a daha önce gelemeyen yeni transferi Serdar Saatçı Trabzon'a geldi.

Cihan Çanak, ile birlikte havalimanına gelen milli oyuncu, ayağının tozuyla Trabzon'daki ilk açıklamalarını yaptı.

''BEŞİKTAŞ'TAN DAHA BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİM''

"Aşırı mutluyum. Daha önceden bildiğim bir lig. Tarifsiz duygular içerisindeyim Beşiktaş'tan buraya geldim. Daha büyük bir kulübe geldim. Hatta daha tecrübeli döndüm Braga'da da çok maç oynadım. İnşallah bu ligde en iyi şekilde kendimi göstereceğimi düşünüyorum. İnşallah eski Avni Aker ruhunu geri getiririz. Şu anki durumum iyi, hazırım. Beşiktaş maçında da 90 dakika elimizden gelenin en iyisini yapacağız kimsenin kuşkusu olmasın taraftarımızı oradan üzüntülü ayrılmamasını sağlayacağız."

''TAKIMA ÇOK ŞEY GETİRECEK''

Cihan Çanak, ise Saatçı için "Geldiği için çok memnunum. takıma çok şey getirecek ona eminim." ifadelerini kullandı