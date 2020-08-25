Trabzonspor'un yıldız ismi Ekuban Celtic yolunda

Trabzonspor'un 2018 yazında kiraladığı geçen sezon ise 1 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Caleb Ekuban yuvadan uçuyor! Geride kalan sezon 22 maçta 5 gol 6 asistlik performans sergileyen ve birçok kulübün radarında olan 26 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir isteyen Celtic, Trabzonspor'la yaptığı görüşmelerde fiyat yükseltti.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton, yönetimle yaptığı görüşmelerde Ekuban'ın takımda kalmasını isterken yönetim Celtic'in son teklifini kabul etti. Celtic, Ekuban için bordo-mavililere 8 milyon Euro'luk bonservis bedeli önerirken bunun yanı sıra çeşitli bonuslar da teklif etti. Trabzonspor cephesi de İskoç kulübünün teklifini kabul etti.
Körfez ülkelerinden de talibi olan Ekuban'ın transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcunun son anda büyük bir aksilik çıkmaması durumunda iki üç gün içerisinde İskoçya'ya giderek sağlık kontrolünden geçeceği de edinilen bilgiler arasında.
Trabzonspor'un 200 bin Euro'ya Ağustos 2018'de kiraladığı, Temmuz 2019'da ise 1 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Ekuban, gösterdiği performansla değerini katladı. Bordo-mavililer, 26 yaşındaki santrforu hem kanatlarda hem santrforda kullanırken, sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalsa da lige damga vurmayı başardı. Trabzonspor 1,2 milyon Euro harcadığı Ekuban'dan en az 8 milyon Euro'luk bir bonservis geliri elde edecek. (Habertürk)
Beşiktaş'tan flaş transfer!
Beşiktaş, PAOK maçına hazır
Fenerbahçe'nin yeni transferini İstanbul'da!
Galatasaray, Barcelonalı yıldızı listesine aldı!
Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldızı istiyor!
Fenerbahçe'de bir koronavirüs şoku daha!
Mert Çetin, Hellas Verona'da
Ünlü güzelden herkesi şaşırtan paylaşım!
Bir futbolcuda koronavirüs çıktı
İşte Trabzonspor'un rakipleri
Hüseyin Çimşir'den Trabzonspor açıklaması
Çalhanoğlu'na yeni sözleşme önerisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum