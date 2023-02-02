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Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik'ten radikal karar! Saç stilini değiştirdi, herkes o soruyu sordu! Futbola veda mı ediyor?

02.02.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süredir uzak kalan Marek Hamsik'ten radikal bir karar geldi. Tedavi sürecinde ülkesi Slovakya'da bulunan tecrübeli yıldız, kendisiyle özdeşleşen saç stilinde değişikliğe gitti. Hamsik'in bu hamlesinin ardından futbolseverlerin aklına aynı soru geldi.

Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik'ten radikal karar! Saç stilini değiştirdi, herkes o soruyu sordu! Futbola veda mı ediyor?

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığı 22 haftada topladığı 38 puanla 5. sırada yer alan Trabzonspor'da yıldız futbolcu Marek Hamsik, yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan bir süredir uzaktı. Sağ baldır bölgesinde kas yaralanması yaşayan ve tedavi sürecini ülkesi Slovakya'da geçiren tecrübeli futbolcudan radikal bir hamle geldi.

SAÇ STİLİNİ DEĞİŞTİRDİ

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Marek Hamsik, kendisiyle özdeşleşen saç stilini değiştirdi. Mohikan olarak adlandırılan saç stilinin üstlerini kestiren ve tamamen değişime giden yıldız futbolcunun bu hareketi sonrasında herkesin aklına aynı soru geldi.

HERKES AYNI SORUYU SORDU

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Geçmişte verdiği bir röportajda saçlarını kestirmesi halinde futbolu bırakacağını söyleyen Marek Hamsik için sosyal medyadaki bazı kullanıcılar, 'Futbolu bırakıyor mu?' sorusunu sordu.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 resmi maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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