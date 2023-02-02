Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik'ten radikal karar! Saç stilini değiştirdi, herkes o soruyu sordu! Futbola veda mı ediyor?

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığı 22 haftada topladığı 38 puanla 5. sırada yer alan Trabzonspor'da yıldız futbolcu Marek Hamsik, yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan bir süredir uzaktı. Sağ baldır bölgesinde kas yaralanması yaşayan ve tedavi sürecini ülkesi Slovakya'da geçiren tecrübeli futbolcudan radikal bir hamle geldi.

SAÇ STİLİNİ DEĞİŞTİRDİ

Marek Hamsik, kendisiyle özdeşleşen saç stilini değiştirdi. Mohikan olarak adlandırılan saç stilinin üstlerini kestiren ve tamamen değişime giden yıldız futbolcunun bu hareketi sonrasında herkesin aklına aynı soru geldi.

HERKES AYNI SORUYU SORDU

Geçmişte verdiği bir röportajda saçlarını kestirmesi halinde futbolu bırakacağını söyleyen Marek Hamsik için sosyal medyadaki bazı kullanıcılar, 'Futbolu bırakıyor mu?' sorusunu sordu.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 resmi maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

