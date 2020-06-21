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Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme Galatasaray derbisinde yok

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.06.2020 11:40 | Son Güncelleme

Kupadaki Fenerbahçe maçında sakatlanan Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme, 30. haftada İstanbul'da oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme Galatasaray derbisinde yok

Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında sakatlanan Nwakaeme'nin 30. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı merak ediliyordu. Trabzonspor Sağlık Heyeti, başarılı oyuncunun derbide forma giymesini zor bir ihtimal olarak görüyor. Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas grubunda grade iki tear yırtık tespit edilmişti. Bir başka iddiaya göre ise tecrübeli futbolcu için sezon sona erdi. Ancak durumu takip ediliyor.

(AKŞAM)

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