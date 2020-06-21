Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme Galatasaray derbisinde yok

Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında sakatlanan Nwakaeme'nin 30. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı merak ediliyordu. Trabzonspor Sağlık Heyeti, başarılı oyuncunun derbide forma giymesini zor bir ihtimal olarak görüyor. Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas grubunda grade iki tear yırtık tespit edilmişti. Bir başka iddiaya göre ise tecrübeli futbolcu için sezon sona erdi. Ancak durumu takip ediliyor.
(AKŞAM)
'Sergen Yalçın, Caner Erkin'i silmiş'
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri
F.Bahçe'de yıldız isim kardo dışı
Erol Bulut paylaşımındaki Fatih Terim gerçeği ortaya çıktı
Fatih Terim'in torunları tribünde
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
Trabzonspor zirveyi geri istiyor
Gözler Abdurrahman Al Ameri’de
Başarıyı tekrarlamayı hedefliyor
Bürki'nin sözleşmesi uzatıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum