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Trabzonspor Vahid Amiri'yi Trabzon'a getirdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.07.2018 13:33 | Son Güncelleme

İranlı milli oyuncu Vahid Amiri, Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yapmak için Trabzon'a geldi.

Trabzonspor Vahid Amiri'yi Trabzon'a getirdi

Trabzonspor Kulübü asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'ın Persepolis takımında forma giyen kanat oyuncusunun transferi için görüşmelere başladıklarını, bu kapsamda da futbolcuyu Trabzon'a getirdiklerini ve sağlık kontrolünden geçireceklerini söyledi.

Futbolcu ile henüz bir anlaşma sağlamadıklarına işaret eden Hacısalihoğlu, "Kendisi Trabzon'a geldi ama henüz bir anlaşma yapılmadı. Anlaşma olur ya da olmaz. Henüz bunları konuşmadık. Sağlık kontrolünden geçecek ve anlaşırsak transfer olacak." dedi.

Hacısalihoğlu, İran Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcunun bonservis ücretinin olmadığına dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Vahid Amiri Spor Toto Süper Lig Trabzonspor

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