Trabzonspor Vahid Amiri'yi Trabzon'a getirdi

Trabzonspor Kulübü asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'ın Persepolis takımında forma giyen kanat oyuncusunun transferi için görüşmelere başladıklarını, bu kapsamda da futbolcuyu Trabzon'a getirdiklerini ve sağlık kontrolünden geçireceklerini söyledi.
Futbolcu ile henüz bir anlaşma sağlamadıklarına işaret eden Hacısalihoğlu, "Kendisi Trabzon'a geldi ama henüz bir anlaşma yapılmadı. Anlaşma olur ya da olmaz. Henüz bunları konuşmadık. Sağlık kontrolünden geçecek ve anlaşırsak transfer olacak." dedi.
Hacısalihoğlu, İran Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcunun bonservis ücretinin olmadığına dikkati çekti.
Beşiktaş Fabri için Fulham'la anlaştı! Yeni hedef Bursaspor'dan Harun Tekin
Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür'e 20 milyon dolar teklif ettiler, reddettik
Galatasaray'ın Cedric Carrasso'nun sözleşmesini uzatmak istediği iddia edildi
İsmi Fenerbahçe ile anılan Bas Dost, Sporting Lizbon ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe'nin Emre Mor'u istediği iddia edildi
Guti'nin maaşı için bomba iddia! Yıllık 2.5 milyon Euro...
Cengiz Ünder'e dev talip!
HAZIRLIK MAÇI | Galatasaray 1 - 3 PSV (Maç özeti)
Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
Zidane'ın Juventus'a gideceği iddia edildi
Bedelli askerlikten faydalanacak futbolcular
Okuyucu Yorumları 0 yorum