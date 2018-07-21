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Trabzonspor Vahid Amiri'yle resmi sözleşme imzalandığını açıkladı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.07.2018 10:36 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Vahid Amiri'nin transferini bitirdi. Trabzonspor Kulübü, İranlı kanat oyuncusu Vahid Amiri'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Vahid Amiri'yle resmi sözleşme imzalandığını açıkladı!

Uzun süredir transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri'yi 2 yıllığına renklerine bağladı. Sporx, bu gelişmeyi ilk duyuran olmuştu.

İran'ın Persepolis takımında oynayan ve İran Milli Takımı'yla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da boy gösteren 30 yaşındaki Amiri, İran dışına ilk kez çıkacak. Menajeri Deniz Türker ile de ilk pozunu verdi.

İmza töreninde konuşan Asbaşkanımız Hayrettin Hacısalihoğlu, ''Vahid kardeşimizin kadromuza katılmasından dolayı son derece mutluyuz. Kendisi, İran milli takımında sol açık oynuyordu. Bizim de bu mevkide oyuncu ihtiyacımız vardı. Bunu dost kardeş ülke İran'dan temin etmemiz, en azından uyum sürecini asgari sürede atlatmamıza sebep olacaktır. İyi bir futbolcu olduğunu biliyoruz ve burada da iyi bir performans sergileyecektir. İran'dan Trabzon'a turizm amaçlı gelen çok kişi var. Burada da yalnızlık çekmeyecektir. Örf ve adet olarak İran, Türkiye'ye benziyor. Bu yüzden kendisinin adaptasyon sürecini kısa sürde atlatıp kadroya katkı vereceğine inanıyoruz. Gönül isterdi ki transfer döneminin başında oyuncumuzun katılımını sağlayabilseydik. Ancak kulübümüzün diğer konulardaki problemleri transferin bugüne sarkmasına neden oldu. Kendisine başarılar diliyorum, burada mutlu ve başarılı olmasını diliyorum. Vahid son dakika transferi değil. Kendisiyle yaklaşık 1 aydır görüşmelerimiz sürüyordu." dedi.

İmza töreninde duygularını ifade eden Vahid Amiri de, ''Trabzonspor'a geldiğim için çok mutluyum. Trabzonspor'un büyüklüğünü ve taraftarını biliyorum. İnşallah burada Trabzonspor ve o büyük taraftar için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor Kulübü, İranlı kanat oyuncusu Vahid Amiri'nin transferi için görüşmele başlandığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Vahid Amiri'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Vahid Amiri

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
lazlar kümeye
huhahaahhahaaa ...yilun türansförü daaa...puhahahaaaaaaa.....
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