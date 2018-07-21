Trabzonspor Vahid Amiri'yle resmi sözleşme imzalandığını açıkladı!

Uzun süredir transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri'yi 2 yıllığına renklerine bağladı. Sporx, bu gelişmeyi ilk duyuran olmuştu.

İran'ın Persepolis takımında oynayan ve İran Milli Takımı'yla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da boy gösteren 30 yaşındaki Amiri, İran dışına ilk kez çıkacak. Menajeri Deniz Türker ile de ilk pozunu verdi.

İmza töreninde konuşan Asbaşkanımız Hayrettin Hacısalihoğlu, ''Vahid kardeşimizin kadromuza katılmasından dolayı son derece mutluyuz. Kendisi, İran milli takımında sol açık oynuyordu. Bizim de bu mevkide oyuncu ihtiyacımız vardı. Bunu dost kardeş ülke İran'dan temin etmemiz, en azından uyum sürecini asgari sürede atlatmamıza sebep olacaktır. İyi bir futbolcu olduğunu biliyoruz ve burada da iyi bir performans sergileyecektir. İran'dan Trabzon'a turizm amaçlı gelen çok kişi var. Burada da yalnızlık çekmeyecektir. Örf ve adet olarak İran, Türkiye'ye benziyor. Bu yüzden kendisinin adaptasyon sürecini kısa sürde atlatıp kadroya katkı vereceğine inanıyoruz. Gönül isterdi ki transfer döneminin başında oyuncumuzun katılımını sağlayabilseydik. Ancak kulübümüzün diğer konulardaki problemleri transferin bugüne sarkmasına neden oldu. Kendisine başarılar diliyorum, burada mutlu ve başarılı olmasını diliyorum. Vahid son dakika transferi değil. Kendisiyle yaklaşık 1 aydır görüşmelerimiz sürüyordu." dedi.