Trabzonspor ve Fenerbahçe derken Sörloth'un yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth'ta son dakika gelişmesi yaşandı. Norveçli yıldızın yeni adresi netleşiyor. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

REKOR KIRARAK LEIPZIG'E TRANSFER OLDU

2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen ve Bordo Mavili ekibin şampiyonluk yolunda iddialı konuma gelmesinde büyük pay sahibi olan Alexander Sörloth, rekor bedelle Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in yolunu tuıtmuştu.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Geçtiğimiz sezon Leipzig'de beklentileri karşılayamayan Norveçli golcü 37 karşılaşmada görev yaparken 6 gol kaydedip 3 asist yaptı. Leipzig'de yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından Sörloth'un kiralık olarak gönderilmesi gündeme geldi.

EZELİ RAKİPLER PEŞİNDE

Süper Lig'de ezeli rakipler Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth'u kiralık olarak transfer edeceği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Sörloth'un Türkiye'ye geri dönmesi durumunda ise öncelik hakkı Trabzonspor'da bulunuyor.

KIZ ARKADAŞINDAN F.BAHÇE'YE 'HAYIR'

Öte yandan bir Fenerbahçe taraftarı Alexander Sörloth'u Fenerbahçe'ye çağırdı. Sörloth'un kız arkadaşının buna yanıtı ise 'Hayır' oldu.

SORLOTH'TA DEV RAKİP

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ve Trabzonspor ile geçen Alexander Sörloth için önemli bir rakip çıktı.İtalya'nın Roma kulübü RB Leipzig'de oynayan Sörloth ile ilgileniyor. Çizme basınında yer alan haberlerde, Jose Mourinho'nun hücum hattına takviye istediği ve Sörloth'un transfer listesine alındığı ifade edildi.Sörloth'un tarz olarak Edin Dzeko'ya benzediği, fiziksel özelliklerinin güçlü olduğu ve daha kolay bir transfer olduğu belirtildi. Sörloth ile anlaşıldığı da gelen bilgiler arasında.

MOURINHO'NUN SİSTEMİNE UYUYOR

25 yaşındaki forvetin şu anda Mourinho'nun oyun sistemine uyan forvetlerden biri olduğu vurgulandı. Sörloth geçen sezon RB Leipzig formasıyla 37 resmi maçta 6 gol attı, 3 asist yaptı. Norveçli oyuncu, Fenerbahçe ve Trabzonspor tarafından da isteniyor.



