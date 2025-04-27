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Trabzonspor ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri açıklandı!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
27.04.2025 12:22
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR hakemlerini açıklandı.

Trabzonspor ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta 4 maçla devam edecek.

VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de bugün oynanacak maçlar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, mücadelelerde görev alacak VAR hakemlerini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor-Alanyaspor maçında Christian-Petru Ciochirca, Eyüpspor-Galatasaray karşılaşmasında ise Miguel Angel Ortiz Arias VAR'da yer alacak.

Süper Lig'de günün programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

16.00: Trabzonspor-Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00: Konyaspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

19.00: Kayserispor-Rizespor: Atilla Karaoğlan

19.00: Eyüpspor-Galatasaray: Çağdaş Altay

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
-
Galatasaray Galatasaray
16:00
Trabzonspor Trabzonspor
-
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor

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Anahtar Kelimeler:
spor Süper Lig Trabzonspor VAR futbol galatasaray
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