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Trabzonspor, Vitor Hugo transferini açıkladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 05.10.2020 14:12 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Palmeiras'tan Vitor Hugo transferinin tamamlandığını duyurdu.

Trabzonspor, Vitor Hugo transferini açıkladı

Trabzonspor, kente getirdiği Vitor Hugo transferinin tamamlandığını borsaya bildirdi.

Palmeiras'a bu transfer için toplam 3.2 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.

İşte yapılan açıklama;

Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın kulübümüze transferi konusunda, Palmeiras Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Palmeiras Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4(Dört) eşit taksit halinde ve aşağıdaki vadelerde toplam 3.200.000.-EUR ödenecektir.

-30.10.2020 800.000.-EUR

-30.10.2021 800.000.-EUR

-30.10.2022 800.000.-EUR

-30.10.2023 800.000.-EUR

Ayrıca, Palmeiras Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir"

Bordo mavililer kadrosunu daha önce Lewis Baker, Djaniny, Afobe, Plaza, Marlon, Anıl Başaran, (Bandırmaspor'a kiralandı) Muhammet Taha, Trondsen, Flavio ve Diabate ile güçlendirmişti.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
trabzonspor 3.2 milyonu nereden buldu şaibeli transfer
maradona rumenige van basten tekrar futbola dönüp trabzonspora gelse yinede şampiyon yapmazlar bizi
hadi yine iyiyiz fenere hazirlayin basar parayi aliriz uşaaaamm :))
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