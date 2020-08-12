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Trabzonspor, Xavier transferini açıkladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.08.2020 12:47 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Brezilyalı sol bek Marlon Rodrigues Xavier'i 1+3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Trabzonspor, Xavier transferini açıkladı

Bordo-mavili kulüpten 23 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma yapılmıştır" denildi.

(DHA)

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