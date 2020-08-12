Trabzonspor, Xavier transferini açıkladı

Bordo-mavili kulüpten 23 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma yapılmıştır" denildi.

(DHA)

