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Trabzonspor yemekte bir araya geldi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 07.06.2020 19:40 | Son Güncelleme

Trabzonspor’da futbolcular, teknik ve idari kadro yemekte bir araya geldi.

Trabzonspor yemekte bir araya geldi

Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, yardımcı antrenörler, A Takım personeli ve futbolcular ile eşleri bugün yemekte bir araya geldi. Akşam idmanın öncesi düzenlenen yemekte buluşan bordo-mavililer, hoşça vakit geçirdi.

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