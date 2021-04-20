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Trabzonspor yeni bir rekorun peşinde

20.04.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deplasmanda fırtına gibi esen ve 32 puan toplayan Trabzonspor derbiyi de kaybetmezse yenilmezlik serisini 15 maça çıkaracak ve rekor kırmış olacak.

Trabzonspor yeni bir rekorun peşinde

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda ezeli rakiplerinden Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, yeni bir rekora imza atmak için mücadele edecek. Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Fenerbahçe'ye karşı sezonun ilk yarısında alan bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise dış sahada hiç mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz devi, toplamda 14 maçtır deplasmanda yenilgi yüzü görmedi. Trabzonspor, sarı-kırmızılı takım karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde dışarıda yenilmezlik serisini 15'e çıkaracak ve yeni bir rekora imza atmış olacak.

DIŞ SAHADA ÇOK DAHA İYİ

Trabzonspor, bu sezon dış sahada tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşadı. Karadeniz ekibi, daha sonra 14 dış saha maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik alarak 176 gündür mağlup olmadı. Fırtına, bu sezon dış sahada 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 32 puan topladı. Attığı 17 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü. Bordo-mavililer iç sahada 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 27 puan elde etti. 24 kez fileleri sarsarken, kalesinde 22 gol gördü.

9 MAÇTA GOL YEMEDİ

Fırtına, bu sezon deplasmanda oynadığı 9 maçta kalesini gole kapadı. Newton döneminde bir kez kalesinde gol görmeyen bordo-mavililer, Abdullah Avcı'yla ise sekiz mücadelede kalesini kapadı. Dış sahada 17 gol atıp 10 gol yiyen Trabzonspor, söz konusu gollerin beşini Avcı döneminde kalesinde görürken, rakip filelere ise 14 gol gönderdi.

60 PUANA ÇIKAMADI

Ligde 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik alan ve yedi kez kaybeden Trabzonspor, attığı 41 gole karşılık kalesinde ise 32 gol gördü. 59 puan toplayan bordo-mavililer son yedi haftalık bölümde bu puan aralığında yer alarak 60 puan ve üzerine geçemedi.

7 MAÇTA BİR GALİBİYET

Bordo-mavililer, Süper Lig'in 28. haftasında 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçı sonrası 51 puana ulaşırken, söz konusu haftanın ardından oynadığı yedi maçta sadece bir galibiyet elde edebildi. Bir kez kaybeden Trabzonspor, 5 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrılarak 8 puan topladı ve ellili puan aralığından çıkamadı. Artık amaç yeni bir galibiyet serisi.

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