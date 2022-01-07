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Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

07.01.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: - "3-0'a da 3 puan, 1-0'a da üç puan... İkinci yarının ilk maçıydı ve kum saati tersine döndü" - "Puchacz, pazar günü bizimle olacak gibi gözüküyor" - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica: - "VAR'daki hakemler aldıkları ücreti hak etmiyorlar"

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Öznur Kablo Yeni Malataspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "3-0'a da 3 puan, 1-0'a da üç puan... İkinci yarının ilk maçıydı ve kum saati tersine döndü." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ikinci yarının tüm futbol ailesine hayırlı olmasını dileyerek, "Bir haftalık aradan sonra tekrar başladık. Başlangıçlar zordur. Öne geçsek de 5'liyi hiç bozmadılar. Zaman zaman organizasyonları doğru kullandığımızda kaleye indik. Rakibi hiç devreye sokmadık. Bir tek 47. dakikada geçişten verdiğimiz bir pozisyon vardı." ifadelerini kullandı.

"Bu tür maçlarda ikinci golü bulamıyorsan, oyun soğuyorsa, oyunu hızlandırmak lazım." diyen Avcı, "Rakip oyuna ortak olmak için ya duran top bekliyor ya da geçiş oyunu bekliyor. 3-0'a da 3 puan,1-0'a da üç puan... İkinci yarının ilk maçıydı ve kum saati tersine döndü. İkinci yarıya kazanarak başlamak çok önemliydi. Herkes Trabzonspor'a karşı yüksek motivasyonla oynuyor. Bu ligin lideriyiz ve hak ederek buradayız. Bizi başka yere çekmeye çalışacaklar, biz de hep oyunun içerisinde kalmaya devam edeceğiz. Rehavet mümkün değil. Öyle bir şey olamaz. Biz ligin zirvesindeyiz ve böyle bir şey olamaz." şeklinde konuştu.

Avcı, transfer çalışmalarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Edin Visca geldi. Hem kendi adına hem Trabzonspor adına hayırlı olsun. Heyecanı yüksek. Çok önemli işler yapmış bir oyuncu. Hep istatistikleri, attığı gol ve asist konuşuluyor ama aslında takım savunmasına yardımını daha çok konuşacaksınız. Bizim hızımı artıracaktır. Edgar Ie sakatlandı ve orada bir arayışımız var. (Tymoteus) Puchacz pazar günü bizimle olacak gibi gözüküyor. Transferi şu an olumlu gidiyor. Djaniny, pazartesi veya salı günü burada olacak. Sakatlığı 1-2 ay deniliyor. Geldiğinde bakacağız ve seçenekleri değerlendireceğiz. Daha transfer başlamadan organize olduk ve bunun karşılığını alıyoruz. Stoper konusuyla ilgili tercihimizi yabancıdan mı yoksa yerliden mi yana kullanacağımızın kararını veriyoruz. Hugo önümüzdeki hafta sonu bizimle olacak."

- Sumudica: "VAR'daki hakemler aldıkları ücreti hak etmiyorlar"

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımını tebrik ederek, "İlk 11'imizden 6 eksikle maça başladık. Buraya gelmeden önce takımın transfere ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Bugün Trabzonspor'a karşı mücadelemizi verdik. Trabzonspor bize karşı, çok eksik bir takıma karşı zorlandı." dedi.

Hakemlere her zaman saygı duyduğunu ancak bir şeyler söylemek istediğini dile getiren Sumudica, "VAR'daki hakemler aldıkları ücreti hak etmiyorlar. Kaçıncı kez başımıza geldiğini bilmiyorum. VAR hakemi, orta hakemi hiç uyarmıyor. Sol bekimiz Karim Hafes'in yüzüne yapılan bir hamle vardı. Oyuncumuzun burnu kanadı, formasını değişmek zorunda kaldı. Yüzde 100 bile demeyeceğim, yüzde 1 milyon kırmızı kart. Trabzonspor çok iyi bir takım ve buna ihtiyacı yok. Çok paraları da var. Federasyonumuzdan ve hakemlerden yaptığımız işe saygı duymalarını istiyorum. Yaptığım işe bütün kalbimi ve ruhumu veriyor onların buna saygı duymasını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hakem kararlarına tepkisi sürdüren Rumen teknik adam, "Son dakikada oyuncum Osman’a vuruldu ve bence penaltıydı. Hakem vermediği gibi yayıncı kuruluş da pozisyonu vermedi. Daha ne istiyorsunuz ki takımımdan. 6 oyuncum eksik, 1-0 kaybettik Trabzonspor'a ve başka pozisyon da vermedik. Yapılan bu haksızlığı durdurun. Bu 4 yıl önce yaşansa bu kadar kızgın olmazdım çünkü o zaman VAR yoktu, şimdi VAR var. Siz VAR hakemini biliyor musunuz? İki ay önce hangi müsabakadan sonra maç alamamıştı? Bir araştırmanızı istiyorum. Kayseri'de bize yapılan bir penaltıyı vermediler. Bugün 1 kırmızı kart ve bir de penaltı vardı. Bize hak ettiklerimizi verin." diyerek sözlerini tamamladı.

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