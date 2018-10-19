SPOR

Trabzonspor yeni sponsorluk anlaşması imzaladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.10.2018 15:54 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, dijital ödeme sistemi Papara Card ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Trabzonspor yeni sponsorluk anlaşması imzaladı

Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine, Papara Card Genel Müdürü İlker Diker, Trabzonsporlu futbolculardan Hasan Batuhan, Zargo Toure, Jose Sosa ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra bazı yöneticiler katıldı.

HACISALİHOĞLU: "TRABZONSPOR'A VE KULLANICILARINA FAYDA SAĞLAYACAK"

Burada konuşan bordo-mavili kulübün asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor yine bir ilki başardığını belirterek, "Bunda emeği geçen kulüp personeli arkadaşlarımız var, hepsine teşekkür ediyorum. Umuyorum ki Trabzonspor için bu ilk hadise çok başarılı olacak. Yeni değişen seyirci ve taraftar profiliyle yaş oranının 15 ile 21 arasına isabet etmesi, çoğunluk olarak bu oranda taraftar olması bu kartın kullanımındaki kolaylıkla Trabzonspor'a ve kullanıcına büyük fayda sağlayacaktır. 18 yaşından genç arkadaşlarımızın başka bankalardan kart almaları mümkün değil. Bu kartın özelliğiyle böyle bir imkan var. Trabzonspor yine bir ilki sağlıyor. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"SPONSORLUKLARLA EKONOMİYİ DÜZELTMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Hayrettin Hacısalihoğlu, sponsorlukların ekonomik sorunları çözümlemek için vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, "Son 15 yılın futboldaki en önemli hadisesi sportif futboldan endüstriyel futbola geçilmesidir. Bunun da vazgeçilmezi sponsorlukları kulüp bünyesinde toparlamak, bunların gelirleriyle kulübü büyük ölçüde dönüştürmek, ekonomisine yardımcı olmak. Bu anlamda Papara Card da yeni bünyemizde birlikte çalışacağımız bir hadise. Başka birçok sponsorluklarla birlikte kulübün ekonomisini düzeltmeye çalışacağız. Genel sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Bunları çözümlemek için bu yol vazgeçilmez bir hadise. Bunun gibi forma, araç, giyim gibi çeşitli kurumlarla sponsorluk ilişkilerini geliştireceğiz" diye konuştu.

İLKER DİKER: "TÜRKİYE'DE İLK"

Papara Card Genel Müdürü İlker Diker ise yaptığı açıklamada, "Trabzonspor ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle Trabzon'un heyecanlı taraftarına Papara'nın genç ve dinamik enerjisinin olumlu yansıyacağına inanıyor ve her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. TS Papara Card harcamalarından elde edilen gelirlerin tamamı Trabzonspor'a gelir olarak aktarılacak. Bu Türkiye'de bir futbol kulübünün taraftarına ilk kez sunduğu bir hizmettir. Şirketimiz ve Trabzonspor Kulübü'nün 31 Aralık'a kadar enflasyonla mücadele kapsamında aldığı bir karar var. Satın alınan bu kartlar 31 Aralık'a kadar kart bedelleri sahiplerine iade edilecek. Kart ücretleri hiçbir şekilde sahiplerine yansıtılmayacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Trabzonsporlu futbolculardan Hasan Batuhan, Zargo Toure, Jose Sosa ve Abdülkadir Ömür üzerinde Papara yazılı 61 numaralı kulübün yeni sezon formasını imzalayarak İlker Diker'e hediye etti. Daha sonra hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından imza töreni sona erdi.

PARTNERBugünden itibaren bu uygulamalar ücretsiz!Bugünden itibaren bu uygulamalar ücretsiz!
Trabzonspor CAS’tan duruşma tarihi aldıTrabzonspor CAS’tan duruşma tarihi aldı
Joao Pereira belediye hoparlöründen Trabzonspor taraftarına seslendi!Joao Pereira belediye hoparlöründen Trabzonspor taraftarına seslendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Papara Card hayrettin hacısalihoğlu

En Çok Okunan Haberler

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Başakşehir'de Arda Turan Kayserispor'a karşı oynayacak mı?

Başakşehir'de Arda Turan Kayserispor'a karşı oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu

Milli sporcu soyunma odasında ölü bulundu

Milli sporcu soyunma odasında ölü bulundu

UEFA'nın Galatasaray'ı yeniden incelemesinin nedeni belli oldu

UEFA'nın Galatasaray'ı yeniden incelemesinin nedeni belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor yeni sponsorluk anlaşması imzaladı

Trabzonspor yeni sponsorluk anlaşması imzaladı

Trabzonspor CAS’tan duruşma tarihi aldı

Trabzonspor CAS’tan duruşma tarihi aldı

Joao Pereira belediye hoparlöründen Trabzonspor taraftarına seslendi!

Joao Pereira belediye hoparlöründen Trabzonspor taraftarına seslendi!

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı görüşme odasına

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı görüşme odasına

Zargo Toure: Takımı için savaşan bir oyuncuyum

Zargo Toure: Takımı için savaşan bir oyuncuyum

Trabzonspor Crawley Town'dan Ali Uygar Avcı'yı transfer etti!

Trabzonspor Crawley Town'dan Ali Uygar Avcı'yı transfer etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.