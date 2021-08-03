Trabzonspor, yıldız ismin transferini açıkladı

Trabzonspor'un Ganalı futbolcu Caleb Ekuban'ın Genoa'ya transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
27 yaşındaki futbolcu, prosedürlerin tamamlanmasının ardından şehirden ayrıldı.
Ganalı oyuncu 2019 yılında Leeds United'dan Trabzonspor'a 1 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.
Ekuban, Trabzonspor formasıyla çıktığı 103 maçta 29 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.
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