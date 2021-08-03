SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor, yıldız ismin transferini açıkladı

Trabzonspor, yıldız ismin transferini açıkladı

03.08.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un Ganalı forvet oyuncusu Calep Ekuban, İtalyada transfer görüşmelerine resmiyet kazandırmak için kentten ayrıldı. Bordo mavili ekip transferle ilgili KAP bildirimi de yaptı.

Trabzonspor, yıldız ismin transferini açıkladı

Trabzonspor'un Ganalı futbolcu Caleb Ekuban'ın Genoa'ya transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

İŞTE TRABZONPSOR'DAN YAPILAN KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

2.1 MİLYON EURO BONSERVİS

27 yaşındaki futbolcu, prosedürlerin tamamlanmasının ardından şehirden ayrıldı.

Ganalı oyuncu 2019 yılında Leeds United'dan Trabzonspor'a 1 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

Ekuban, Trabzonspor formasıyla çıktığı 103 maçta 29 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emre Mor'a onay çıktı! Süper Lig'e geri dönüyorEmre Mor'a onay çıktı! Süper Lig'e geri dönüyor
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Trabzonsporlu yıldız filmde rol aldıTrabzonsporlu yıldız filmde rol aldı
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor Caleb Ekuban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İl il yangınlarda son durum

İl il yangınlarda son durum

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

Ronaldo İtalya'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Ronaldo İtalya'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Ferhat Arıcan'dan olimpiyat tarihimizde bir ilk!

Ferhat Arıcan'dan olimpiyat tarihimizde bir ilk!

Vedat Muriç transferinde flaş gelişme

Vedat Muriç transferinde flaş gelişme

Takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.