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Trabzonspor: Yusuf Sarı 6 hafta sonra sahalara dönecek

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 09.09.2019 20:07 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, ameliyat olan Yusuf Sarı'nın 6 hafta sonra sahalara döneceğini açıkladı.

Trabzonspor: Yusuf Sarı 6 hafta sonra sahalara dönecek

Trabzonspor'da ameliyat olan Yusuf Sarı'nın 6 hafta sonra sahalara döneceği açıklandı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Güven, "3 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlamasını, 6 hafta sonra da müsabaka oynayacak seviyeye gelmesini bekliyoruz" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da ameliyatın ardından Yusuf Sarı’yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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