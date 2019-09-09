Trabzonspor: Yusuf Sarı 6 hafta sonra sahalara dönecek

Trabzonspor'da ameliyat olan Yusuf Sarı'nın 6 hafta sonra sahalara döneceği açıklandı.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Güven, "3 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlamasını, 6 hafta sonra da müsabaka oynayacak seviyeye gelmesini bekliyoruz" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da ameliyatın ardından Yusuf Sarı’yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
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