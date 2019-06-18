Trabzonspor Yusuf Sarı ile anlaşmaya vardı

Transferde önceliği genç isimlere veren ve 20 yaşındaki Fıratcan Üzüm ile sözleşme imzalayarak yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştiren Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Yusuf Sari ile de anlaşma sağladı. Daha önce prensip anlaşmasına vardığı, sağ ve sol kanatlarda görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncuyu Türkiye’ye getiren bordo-mavililerin, bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Ümit Milli Takım formasını da giyen Yusuf Sari ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

HEDEFTE YİNE GURBETÇİLER VAR

Bu arada, Trabzonspor genç ve özellikle gurbetçi oyuncuları kadrosuna katma noktasında çalışmalarına da devam ediyor. Daha önce Alman ekiplerinden Wolfsburg forması giyen gurbetçi futbolcu Murat Sağlam’ı Trabzon’a getiren ancak bu transferden vazgeçen bordo-mavililerin, Hollanda'dan Sparta Rotterdam’ın 19 yaşındaki forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu ve Almanya'dan Werder Bremen’in B takımında forma giyen 21 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Ahmet Cambaz ile de temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Bu iki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor yönetiminin stoper ve forvet hattına tecrübeli birer isim dahil etmeyi planladığı ve bu yönde de çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi.