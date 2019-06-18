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Trabzonspor Yusuf Sarı ile anlaşmaya vardı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.06.2019 14:02 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Trabzonspor, uzun süredir temas halinde olduğu Fransa ekiplerinden Olimpik Marsilya’nın genç oyuncusu Yusuf Sari ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor Yusuf Sarı ile anlaşmaya vardı

Transferde önceliği genç isimlere veren ve 20 yaşındaki Fıratcan Üzüm ile sözleşme imzalayarak yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştiren Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Yusuf Sari ile de anlaşma sağladı. Daha önce prensip anlaşmasına vardığı, sağ ve sol kanatlarda görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncuyu Türkiye’ye getiren bordo-mavililerin, bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Ümit Milli Takım formasını da giyen Yusuf Sari ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

HEDEFTE YİNE GURBETÇİLER VAR

Bu arada, Trabzonspor genç ve özellikle gurbetçi oyuncuları kadrosuna katma noktasında çalışmalarına da devam ediyor. Daha önce Alman ekiplerinden Wolfsburg forması giyen gurbetçi futbolcu Murat Sağlam’ı Trabzon’a getiren ancak bu transferden vazgeçen bordo-mavililerin, Hollanda'dan Sparta Rotterdam’ın 19 yaşındaki forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu ve Almanya'dan Werder Bremen’in B takımında forma giyen 21 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Ahmet Cambaz ile de temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Bu iki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor yönetiminin stoper ve forvet hattına tecrübeli birer isim dahil etmeyi planladığı ve bu yönde de çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi.

'GOLDEN BOY' ÖDÜLLERİNDE ABDÜLKADİR ÖMÜR ZİRVEDE

Bu arada, İtalyan gazetesi Tuttosport’un geçen sezon Avrupa’da en etkileyici performans sergileyen genç futbolcular için düzenlediği Golden Boy (Altın Çocuk) ödüllerine aday gösterilen tek Türk oyuncu olan Trabzonspor’un 19 yaşındaki yıldızı Abdülkadir Ömür, 100 oyuncu arasında devam eden oylamada zirvede yer alıyor. Bordo-mavili kulüp tarafından da duyurusu yapılan Golden Boy ödüllerinde şu an oyların yüzde 7’lik bölümünü alan Abdülkadir Ömür, oyların yüzde 6’sını alan en yakın takipçisi Valencialı Kang-in Lee ile yarışıyor.

(DHA)

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