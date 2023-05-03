Trabzonspor Yusuf Yazıcı'yı istemiyor! Yıldız oyuncu için çok konuşulacak transfer iddiası... Geri dönüyor!

Trabzonspor altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve Karadeniz ekibinde gösterdiği performansla Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, tekrar Trabzonspor'un yolunu tutarken ikinci serüveni eskisi gibi olmadı.

Hal böyle olunca Bordo-mavili yönetim 26 yaşındaki futbolcuyla sözleşme yenilemeye sıcak bakmazken, Yazıcı için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

MENAJERİ DOĞRULADI

Buna göre; Yusuf Yazıcı Lille'den Trabzonspor'a transfer olmadan önce kiralık olarak forma giydiği Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer oluyor. Oyuncunun menajeri de CSKA'nın Yusuf Yazıcı'ya olan ilgisini doğrularken transfer sinyali verdi.

12 MAÇTA 8 GOL 2 ASİST

Kısa bir dönem CSKA Moskova formasını terleten Yusuf Yazıcı, Rus ekibi ile 12 karşılaşmada forma terletirken 8 gol ve 2 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı. Futbolcu bu performansıyla Rus ekibinde kısa sürede taraftarların gönlüne girmeyi başarmıştı.

