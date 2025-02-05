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Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibi İskenderunspor'a takıldı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.02.2025 15:31
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibi İskenderunspor ile Trabzonspor rakibi ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibi İskenderunspor'a takıldı!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bu maçla birlikte açılışı yapılan Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

İKİ KEZ ÖNE GEÇTİLER

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Ev sahibi İskenderunspor, 27. dakikada Muhammet Beşir'in attığı golle öne geçti ve Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Trabzonspor, 50. dakikada Arseniy Batagov'un attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Bu golden 5 dakika sonra, 55. dakikada İskenderunspor ilk golü atan Muhammet Beşir ile 2-1 öne geçti.

Trabzonspor, Enis Destan'ın 70. dakikada attığı kafa golüyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

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Trabzonspor son dakika türkiye kupası
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