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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda sürprize izin vermedi

06.12.2023 23:01 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Çorum FK'yı 3-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselmeyi başardı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda sürprize izin vermedi

Ziraat Türkiye Kupası’nda kendi evinde Çorum FK ile karşılaşan Trabzonspor sürprize izin vermedi. Papara Park'taki mücadeleyi 3-1 kazanan bordo-mavililer 5. tura yükseldi.

BAKASETAS ATTI

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Trabzonspor, 3. dakikada Taxiarchis Fountas ile öne geçti. Çorum FK, bu gole 17. dakikada Thomas Verheijdt ile karşılık verdi. Trabzonspor, 19'da bu kez Enis Destan ile skoru 2-1 yaptı.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Trabzonspor soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Trabzonspor'da 61'de sahneye çıkan Anastasios Bakasetas, durumu 3-1'e taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çorum FK'yı 3-1 mağlup etti.

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