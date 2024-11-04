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Trabzonspor zirveden koptu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.11.2024 12:08
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Süper Lig’in 11’inci hafta maçında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor’da tepkiler çığ gibi. Zirve yarışından da uzaklaşan bordo-mavililerde yüzler gülmüyor.

Trabzonspor zirveden koptu

Süper Lig’de 11’inci hafta maçında sahasında Fenerbahçe’ye mağlup olan Trabzonspor’da hem moraller bozuk hem de karşılaşmanın hakemine olan tepkiler dinmiyor. Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanından aldığı mağlubiyet sonrası sahasında galip gelerek moral bulmak isteyen bordo-mavililer iki maç üst üste kaybederek zirve yarışından iyice uzaklaştı.

Geçtiğimiz sezon Trabzon’da oynanan karşılaşmayı da kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'de 2016 yılından bu yana Trabzonspor deplasmanında ilk kez üst üste iki galibiyet almış oldu. Dün 3-2 Fenerbahçe’nin galibiyeti ile sona eren maç sonunda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 15 Süper Lig maçının 13'ünde karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 45 gole sahne oldu (Trabzonspor 23-22 Fenerbahçe).

Öte yandan, Süper Lig’de 11’inci hafta geride kalırken, lider Galatasaray ile puan farkı 16’ya yükselen bordo-mavili takım 12 puanla 11’inci sırada yer aldı.

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