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Trabzonspor'da Edin Visca'dan teşekkür mesajı:

13.08.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Destek mesajlarını ve dualarını gönderen tüm taraftarlarımıza ve sporseverlere teşekkür ederim"

Atakaş Hatayspor ile dün oynan maçta kolundan sakatlanan Trabzonsporlu oyuncu Edin Visca, destek mesajı gönderenlere teşekkür etti.

Visca, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, dün gece talihsiz bir sakatlık yaşadığını ifade ederek, "Bir süre çok sevdiğim futboldan uzak kalacağım. Bana destek mesajlarını ve dualarını gönderen tüm taraftarlarımıza ve sporseverlere teşekkür ederim." dedi.

Taraftarların mesajlarının kendisine moral verdiğini ifade eden Visca, "Takım arkadaşlarıma ligde ve Şampiyonlar Ligi play-off turunda başarılar diliyorum. Sevgili taraftarlarımıza Şampiyonlar Ligi grupları için takımımıza sonuna dek destek vereceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

- İstanbul'da ameliyat

Trabzonspor'un Boşnak futbolcusunun ameliyatının İstanbul'da yapılmasının planlandığı bildirildi. Bordo-mavili futbolcunun 2,5 ila 4,5 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

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