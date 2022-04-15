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Trabzonspor'da galibiyet hasreti 4 maça çıktı

15.04.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de lider durumda bulunan bordo-mavililer, son 4 haftada 9 puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Ligin 30. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra sahasında Beşiktaş ile 1-1, dış sahada Gaziantep FK ile 0-0 ve son olarak evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin son 4 haftasında 1 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşayan Karadeniz ekibi, 9 puan kaybetti.

Ligde puanını 73'e çıkartarak liderliğini sürdüren bordo-mavililer, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 14'e çıkardı.

VavaCars Fatih Karagümrük ise zorlu Trabzon deplasmanında aldığı 1 puanla puanını 47'ye yükseltti.

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