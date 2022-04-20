Trabzonspor'da Nwakaeme'nin sağlık durumu:

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ile dün akşam oynadığı karşılaşmada sakatlanan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavililerin internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Dün oynadığımız Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.



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