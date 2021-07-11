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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

11.07.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Yeni sezon hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Trabzonspor, günü çift idmanla noktaladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki sabah idmanında denge ve mobilizasyon çalışması yapan bordo-mavili ekip, genel kuvvet antrenmanıyla ilk bölümü noktaladı.

Öğleden sonra yapılan ikinci idmanda dar alan ve geniş alan oyunları üzerinde duran Karadeniz temsilcisi, çift kale maçla akşam idmanını tamamladı.

Trabzonspor hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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