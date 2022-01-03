YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı

03.01.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...
Trabzon'da eğitime kar engeliTrabzon'da eğitime kar engeli
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Ali Koç Trabzonspor

Trabzon Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:39
Öğle
12:31
İkindi
14:51
Akşam
17:12
Yatsı
18:38

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazartesi

Çağla Eczanesi
Ortahisar
Çağla Eczanesi
Ortahisar
Çağla Eczanesi
Ortahisar
Çağla Eczanesi
Ortahisar
Çağla Eczanesi
Ortahisar
Çağla Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana’da kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

Adana’da kavgaya müdahale eden polis bıçakla yaralandı

Adana'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Trabzon'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Trabzon'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.