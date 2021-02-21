YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonsporlu futbolcu Faruk Can Genç, hayalini kurduğu formaya kavuştu

Trabzonsporlu futbolcu Faruk Can Genç, hayalini kurduğu formaya kavuştu

21.02.2021 11:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaelispor ile Trabzonspor arasında 1997 yılında oynanan Türkiye Kupası final maçı dönüşünde taraftar grubunu taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Faruk Genç'in aynı adı taşıyan yeğeni Faruk Can, Medipol Başakşehir maçında forma giyerek hayallerini gerçekleştirdi - Faruk Can Genç: "Bir gün Trabzonspor forması giyeceğime ant içmiştim. O formayı giyindim, hayallerimi gerçekleştirdim" - Futbolcunun babası Ömer Genç: "Ağabeyimin Trabzonspor sevdasını anlatamayız. Faruk'u sahada görünce gözyaşlarımızı tutamadık"

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'un, 19 Şubat Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada görev alarak, ligde ilk kez bordo-mavili takımın formasını giyen Faruk Can Genç ve ailesi, buruk bir mutluluk yaşıyor.

Trabzonspor taraftar grubunu taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 1997 yılında hayatını kaybeden amcası Faruk Genç'in ismini alan Faruk Can Genç, kazadan 24 yıl sonra Trabzonspor forması giydi.

Amca Faruk Genç, 17 Nisan 1997 yılında Kocaelispor ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası final maçı için taraftar grubunun içinde bulunduğu minibüsle İzmit'e gitti.

Karşılaşmanın ardından dönüşte Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen kazada Faruk Genç ile 4 taraftar daha hayatını kaybetti.

Kazadan 3 yıl sonra, Faruk Genç'in kardeşi Ömer Genç'in erkek çocuğu dünyaya geldi. Bebeğe aile büyükleri tarafından amcasının adı verildi.

Genç ailesi, küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan Faruk Can'ın hep Trabzonspor'da oynamasını hayal etti.

Trabzon Cudibey Okulu'nda 8 yaşında Trabzonspor altyapısı seçmelerini kazanan Faruk Can Genç, kendisini kanıtlayarak 18 Yaş Altı Milli Takımı'na çağrıldı. Bordo-mavililerin 21 yaş altı takımında başarıyla görev yapan sol kanat oyuncusu sezon başında A takım kadrosuna katıldı.

Trabzonspor ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 21 yaşındaki futbolcu, ilk olarak amcasının mezarını ziyaret etti.

Genç oyuncu maçlarda, 1975 yılında doğan amcasının anısına "75" numaralı forma ile mücadele ediyor.

- Faruk Can Genç: "Hayal ettiğim formayı giydim"

Faruk Can Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amcasının Trabzonspor sevdası uğruna hayatını kaybettiğini belirterek, "Ben de bir gün o formayı giyeceğim diye ant içtim. Altyapıda çok çalıştım, hep bu formayı hayal ettim. Sözleşme imzalayınca da amcamın mezarını hemen ziyaret etmiştim. O formayı giyindim, hayallerimi gerçekleştirdim." dedi.

Sahada hep amcasının varlığını hissettiğini vurgulayan Genç, "Henüz yolun başındayım. Daha çok çalışarak, taraftarı olduğum Trabzonspor'a katkılar sağlayacağım." diye konuştu.

Futbolcunun babası Ömer Genç ise aile olarak Faruk Can'la gurur duyduklarının altını çizerek, "Ağabeyimin Trabzonspor sevdasını anlatamayız. Faruk'u sahada görünce gözyaşlarımızı tutamadık. Buruk bir mutluluk yaşadık." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

Trabzon Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
05:36
Sabah
07:01
Öğle
12:40
İkindi
15:39
Akşam
18:09
Yatsı
19:29

Trabzon Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Aydınlıkevler Eczanesi
Ortahisar
Bordo Mavi Eczanesi
Ortahisar
Burçin Eczanesi
Ortahisar
Çukurçayır Eczanesi
Ortahisar
Dila Eczanesi
Ortahisar
Dilek Eczanesi
Ortahisar
Elvan Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon geçişinde trafiği rahatlatacak projenin yüzde 60'ı tamamlandı

Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon geçişinde trafiği rahatlatacak projenin yüzde 60'ı tamamlandı

Trabzonsporlu futbolcu Faruk Can Genç, hayalini kurduğu formaya kavuştu

Trabzonsporlu futbolcu Faruk Can Genç, hayalini kurduğu formaya kavuştu

Akçaabat Belediyesinden Hijyen Seti

Akçaabat Belediyesinden Hijyen Seti

Trabzonspor'un 61 bin liradan satışa çıkardığı lisanslı kasket, iş insanı Seyfettin Selim'e teslim edildi

Trabzonspor'un 61 bin liradan satışa çıkardığı lisanslı kasket, iş insanı Seyfettin Selim'e teslim edildi

Trabzon'da zorlu kış şartlarına rağmen aşı çalışmaları aralıksız sürüyor

Trabzon'da zorlu kış şartlarına rağmen aşı çalışmaları aralıksız sürüyor

Trabzon gemi ve yat ihracatıyla da dikkati çekiyor

Trabzon gemi ve yat ihracatıyla da dikkati çekiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.