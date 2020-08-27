Trabzonsporlu Nwakaeme'den Fenerbahçe cevabı

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme sessizliğini bozdu ve geleceği hakkında konuştu.
Nijerya'da yayın yapan Punch'a açıklama yapan Nwakaeme adının Fenerbahçe ile anılmasının hatırtılması üzerine, "Medyada söylenen birçok şeyi duydum. Hala Trabzonspor'un oyuncusuyum, şu anda hedefim ayrılmak değil" dedi.
Trabzonspor'da iki yıl daha sözleşmesi bulunduğunu ifade eden 31 yaşındaki yıldız, "Sözleşmemin bitmesine iki yıl kaldı ve ayrılmam gerekirse, kulübe resmi teklif yapılması gerekiyor" ifadesini kullandı.
Öte yandan haberde Trabzonspor'un 6 milyon Euro'luk tekliflerle ilgileneceği kaydedildi. Yeni sezonda sportif direktör olarak görev yapması beklenen Emre Belözoğlu, Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmüştü. Belözoğlu'na yanıt ise "Düşünmek için zaman istiyoruz" olmuştu.
(AJANSSPOR)
F.Bahçe'den resmi Vedat Muriqi açıklaması
Fenerbahçe yeni bombasını resmen patlattı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Galatasaray'dan TFF'ye derbi isyanı!
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? FIFA'dan dev anket!
Ronaldo hakkında flaş iddia...
Beşiktaş forma numaralarını açıkladı
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
Sergen Yalçın'dan PAOK maçı isyanı!
Pedro'nun yeni takımı belli oldu
Erzurumspor'da koronavirüs şoku
Trabzonspor'da flaş ayrılık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum