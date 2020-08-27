Trabzonsporlu Nwakaeme'den Fenerbahçe cevabı

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme sessizliğini bozdu ve geleceği hakkında konuştu.

Nijerya'da yayın yapan Punch'a açıklama yapan Nwakaeme adının Fenerbahçe ile anılmasının hatırtılması üzerine, "Medyada söylenen birçok şeyi duydum. Hala Trabzonspor'un oyuncusuyum, şu anda hedefim ayrılmak değil" dedi.

Trabzonspor'da iki yıl daha sözleşmesi bulunduğunu ifade eden 31 yaşındaki yıldız, "Sözleşmemin bitmesine iki yıl kaldı ve ayrılmam gerekirse, kulübe resmi teklif yapılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan haberde Trabzonspor'un 6 milyon Euro'luk tekliflerle ilgileneceği kaydedildi. Yeni sezonda sportif direktör olarak görev yapması beklenen Emre Belözoğlu, Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmüştü. Belözoğlu'na yanıt ise "Düşünmek için zaman istiyoruz" olmuştu.

(AJANSSPOR)

