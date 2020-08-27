SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonsporlu Nwakaeme'den Fenerbahçe cevabı

Trabzonsporlu Nwakaeme'den Fenerbahçe cevabı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.08.2020 14:41 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme transfer açıklaması yaptı. Hakkında çıkan Fenerbahçe haberleriyle ilgili konuşan yıldız futbolcu, "Medyada söylenen birçok şeyi duydum. Hala Trabzonspor'un oyuncusuyum, şu anda hedefim ayrılmak değil" ifadelerini kullandı.

Trabzonsporlu Nwakaeme'den Fenerbahçe cevabı

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme sessizliğini bozdu ve geleceği hakkında konuştu.

Nijerya'da yayın yapan Punch'a açıklama yapan Nwakaeme adının Fenerbahçe ile anılmasının hatırtılması üzerine, "Medyada söylenen birçok şeyi duydum. Hala Trabzonspor'un oyuncusuyum, şu anda hedefim ayrılmak değil" dedi.

402

Trabzonspor'da iki yıl daha sözleşmesi bulunduğunu ifade eden 31 yaşındaki yıldız, "Sözleşmemin bitmesine iki yıl kaldı ve ayrılmam gerekirse, kulübe resmi teklif yapılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan haberde Trabzonspor'un 6 milyon Euro'luk tekliflerle ilgileneceği kaydedildi. Yeni sezonda sportif direktör olarak görev yapması beklenen Emre Belözoğlu, Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmüştü. Belözoğlu'na yanıt ise "Düşünmek için zaman istiyoruz" olmuştu.

(AJANSSPOR)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...
İşte Trabzonspor'un rakipleriİşte Trabzonspor'un rakipleri
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Fenerbahçe'nin yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor...
Fenerbahçe'nin yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor...
F.Bahçe'den resmi Vedat Muriqi açıklaması
F.Bahçe'den resmi Vedat Muriqi açıklaması
Halis Karataş at döverken yakalandı!
Halis Karataş at döverken yakalandı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
Dünya devinden Abdülkadir'e rekor teklif!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Süper Lig devi Elneny transferini bitiriyor
Süper Lig devi Elneny transferini bitiriyor
Trabzonspor'da hocalık için flaş aday
Trabzonspor'da hocalık için flaş aday
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonsporlu Nwakaeme'den Fenerbahçe cevabı
Trabzonsporlu yıldızdan F.Bahçe cevabı
Abdulkadir Parmak: İki kupayı da kazanmak istiyoruz
'İki kupayı da kazanmak istiyoruz'
Trabzonspor'un yıldız ismi Ekuban Celtic yolunda
Trabzonspor'da flaş ayrılık!
Trabzonspor'un hazırlık maçı takvimi açıklandı
İşte Trabzonspor'un rakipleri
Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'dan ayrılmasına yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı
Hüseyin Çimşir'den Trabzonspor açıklaması
Trabzonspor, Flavio transferini KAP'a bildirdi
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.