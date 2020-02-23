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Trabzonsporlu taraftardan acı haber

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 23.02.2020 10:39 | Son Güncelleme

Trabzon’un Düzköy ilçesinde dün akşam oynanan Beşiktaş-Trabzonspor derbisini izlerken kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti.

Trabzonsporlu taraftardan acı haber

Edinilen bilgiye göre, Düzköy ilçesinde ikamet eden Ahmet Yetim (39) dün akşam Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini izlerken Beşiktaşlı Vida’nın ikinci golünün ardından kalp krizi geçirdi.

Olay yerinde bulunan akrabaları Yetim'i Düzköy Devlet Hastanesine kaldırırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen Yetim kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İki çocuk babası Ahmet Yetim'in cenazesi bugün ilçede bulunan Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedilecek.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Düzköy Ahmet Yetim Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yapma be.. Acının takımı olmaz.. mekanın cennet olsun
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