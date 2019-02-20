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Trafiği durduran polis köpeğe böyle yol açtı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.02.2019 09:37 | Son Güncelleme

Bir trafik polisinin neden olduğu izleyenlerin içini ısıtan bu görüntüler Rusya'da kayda geçti.

Rusya'da bir trafik polisi yolun karşısına geçmek isteyen köpeğe yardım etmek için trafiği durdurdu. Akan trafikte karşıya geçmeye çalışan köpek, trafik polisinin yardımı ile karşıya böyle geçti. Bu görüntüler araç içi kamera görüntülerine yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
rusya trafik polisi köpek

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