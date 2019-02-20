Trafiği durduran polis köpeğe böyle yol açtı

Rusya'da bir trafik polisi yolun karşısına geçmek isteyen köpeğe yardım etmek için trafiği durdurdu. Akan trafikte karşıya geçmeye çalışan köpek, trafik polisinin yardımı ile karşıya böyle geçti. Bu görüntüler araç içi kamera görüntülerine yansıdı.
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