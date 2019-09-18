Mynet Trend

Trafik cezası uygulanan üniversiteliler, polisle fotoğraf çektirdi

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.09.2019 14:33 | Son Güncelleme

Aksaray'da, yaya geçidini kullanmayan 3 üniversiteli, kendilerine 108'er liralık para cezası kesen trafik polisiyle makbuzları göstererek, fotoğraf çektirdi.

Trafik cezası uygulanan üniversiteliler, polisle fotoğraf çektirdi

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde, yaya geçidini kullanmayanlara yönelik denetim yaptı.

Denetimde, yaya geçidini kullanmayarak, trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 3 üniversite öğrencisine, 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince ceza uygulandı.

Üniversitelilere, 108'er lira olmak üzere toplam 324 liralık para cezası kesildi.

Öğrenciler, daha sonra kendilerine ceza uygulayan polisle ellerindeki makbuzları göstererek, fotoğraf çektirdi.

(DHA)

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!
Karısının bu sözlerinden sonra hayatını kaybettiKarısının bu sözlerinden sonra hayatını kaybetti
Canlı yayında duyurdu: İlk uçuş ekim ayında!Canlı yayında duyurdu: İlk uçuş ekim ayında!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik cezası Aksaray emniyet

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

Eljif Elmas'lı Napoli Liverpool'u devirdi

Eljif Elmas'lı Napoli Liverpool'u devirdi

Mansur Yavaş duyurdu: AOÇ ihalesini belediye kazandı

Mansur Yavaş duyurdu: AOÇ ihalesini belediye kazandı

10 Kasım'da göbek atan okul müdürü görevine iade edildi!

10 Kasım'da göbek atan okul müdürü görevine iade edildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bülent Arınç'tan seçim tahmini! AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Bülent Arınç'tan seçim tahmini! AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu görüntüler sayesinde serbest kaldı

Bu görüntüler sayesinde serbest kaldı

Karısının sözlerinden yarım saat sonra hayatını kaybetti

Karısının bu sözlerinden sonra hayatını kaybetti

Selçuk Bayraktar duyurdu: İlk uçuş ekim ayında

Canlı yayında duyurdu: İlk uçuş ekim ayında!

Antalya'da platonik aşık, İngiliz kadına dehşeti yaşattı

Platonik aşık, İngiliz kadına dehşeti yaşattı

Dehşete düşüren olay! 91 yaşındaki kadını kafese sokup, başına çekiçle vurdu

91 yaşındaki kadını kafese sokup, başına çekiçle vurdu

Cinsi: calliteara pudibunda! O bölgede yaşayanların kabusu oldu

Kabus gibi! O bölgeyi istila ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.