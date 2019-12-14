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Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı

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Turgutlu'da trafik polislerinin çevirmesi sonucu trafik cezası yiyen bir vatandaş yolda oturma eylemi yaptı. Uzun uğraşlar sonunda polis ekipleri şahsı ikna etti ve karakola götürdü.

Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde polis ekipleri tarafından ceza yazılan vatandaş, yol ortasında oturarak yolu trafiği kapattı. Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak Yolu üzerinde sepetli motosikleti seyir halinde olan İzzet Akça, yol kontrolü yapan trafik ekipleri tarafından durduruldu. Ehliyeti bulunmayan Akça'ya trafik cezası kesildi.

OTURMA EYLEMİ YAPTI

Ceza yazılmasına sinirlenen Akça, Akçakmak Yolu üzerinde oturarak eylem yaptı ve sesini duyurmak istedi. İzzet Akça, Polislerin kendisine ceza kesmek için karakola götürdükleri belirterek,"Çocuklarım kurstan almak için gidiyordum. Polis beni durdurdu ve beni karakola götürdüler. Benim cezamı kesmek için karakola götürdüler. Benim cezamı kesin gideyim dedim. Şimdi ben burada oturuyorum. Beni karakoldan buraya geri getirip bıraktılar bende burada oturacağım"dedi.

Polis ekiplerinin ikna ederek yoldan kaldırdıkları Akça, ifadesi alınmak üzere Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
oturma eylemi trafik cezası turgutlu

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Özürün kabahatinden büyük EHLİYET in yok kabahatlisin aracını da garaja çekmeleri lazım dı
ehliyetsiz olduğu yazmiyor orada bunubda nerden çıkardınız
ehliyeti olmadığı icin falan yazmıyor orda nereden uydurdunuz anlamadım dogrusu
@humeyra2003 Size sazan mı kefal mi desem bir zahmet oku Trafik polisi anasının nüfus kağıdını mı istemiş Sana İlber ORTAYLI gibi cevap vereceğim=Çok cahilsiniz cahiller okumadan öğrenmeden kusur arar senin gibi
Oh olsun kursa gönder sermaye buyuk yerden önce çoluk çocugunu 12 yaşından beri sömürürler sonra ruhlarını bedenlerını sonra anne babaya başlar kullnıp sömürme sonra yolda işte evde arabada markette poşetlerde çsrşıpazarlarda oh olsun
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