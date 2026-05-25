Trafik cezası yiyince polisleri tebrik etti! Nedeni şaşırttı

Hatay’da radar denetimine takılan sürücü Servet Girgin’e hız sınırını aştığı gerekçesiyle 4 bin TL ceza kesildi. Girgin, “Kaçacağımı sandım ama yakalandım” diyerek trafik ekiplerini tebrik etti.

Hatay’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği radar denetimlerinde hız kurallarını ihlal eden sürücülere ceza yağdı. Defne ilçesinde yapılan uygulamada, hız limitinin 80 kilometre olduğu güzergahta limitin üzerine çıkan sürücülere 2 bin TL ile 12 bin TL arasında cezai işlem uygulandı.

12 YIL SONRA İLK KEZ TRAFİK CEZASI YEDİ

Denetime takılan sürücülerden Servet Girgin ise ehliyetini aldıktan 12 yıl sonra ilk kez trafik cezası yediğini belirterek, uygulamaların halkın güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi. 90 kilometre hızla radara yakalandığını ifade eden Girgin, hız sınırını aştığı için cezayı hak ettiğini dile getirdi.

"KAÇACAĞIMI SANDIM AMA YAKALANDIM"

Hatay’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen radar kontrolünde hız limitini geçerek 4 bin TL cezai işlem uygulanan sürücü Servet Girgin, ehliyet sahibi olduktan 12 yıl sonra ilk defa ceza yediğini söyleyerek "Kaçacağımı sandım ama yakalandım. Trafik ekiplerini tebrik ediyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, hız kurallarına uymayan sürücülere yönelik radar denetimlerini il genelinde sürdürüyor. Defne ilçesi Subaşı Mahallesi’nde Antakya - Defne yolu üzerinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri, hız limiti 80 olan güzergah da radar denetimi yaptı.

Güzergahta fazla hız yapanlara hız limitlerine göre 2 bin TL ile 12 bin TL arasında cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimde 6 sürücüye hız kurallarına uymadıkları için cezai işlem uygulandı. Ehliyeti aldıktan 12 yıl sonra ilk defa ceza yiyen sürücü Servet Girgin, "Kaçacağımı sandım ama yakalandım, trafik ekiplerini tebrik ediyorum" dedi.

"TRAFİK EKİPLERİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Denetimlerin gerekliliğine dikkat çeken sürücü Servet Girgin, "Bu denetim kesinlikle gereklidir, gözümden kaçmadı. Kaçacağımı sandım ama yakalandım. Trafik ekiplerini tebrik ediyorum. Denetim, halkın güvenliği açısından çok önemli oluyor. Güzel bir pusu kurmuşlar, orada ben de yakalandım ve 4 bin Türk Lirası ceza yedim.

"SINIRI AŞTIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Hız sınırı 80 iken ben ise 90 kilometre hızla geçtim. Bundan dolayı ceza yediğim için hak ediyorum. Ceza yediğime pişman değilim ama sınırı aştığım için pişmanım. Trafik ekiplerine teşekkür ederim; bizi uyardılar ve kontrol de yaptılar. Bizleri de şöyle bir silkeliyorlar ki kendimize gelelim. Trafik ekipleri iyi ki varlar. Ehliyeti alalı 12 yıl oldu ve ilk defa ceza yedim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA

