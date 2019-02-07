Mynet Trend

Trafik cezasına kızdı, motosikletini parçaladı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 07.02.2019 16:16 | Son Güncelleme

Endonezya’da, trafikte kask giymeden motor süren bir çift, kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle trafik cezası alınca, motosikletin sahibi olan adam öfkelendi ve motorunu parçaladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hızla yayıldı.

Olay Endonezya’nın Banten eyaletinde yer alan Güney Tangerang şehrinde meydana geldi. Amatör kamera tarafından kayda alınan görüntüde, kask giymediği için ceza alan adamın büyük bir öfkeyle motorunu parçaladığı görülüyor ve adamın motorunu parçaladığı sırada, kız arkadaşının da arkadan ağlama sesleri duyuluyor. Bu sırada polis ise tüm sakinliğiyle ceza yazmaya devam ediyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra yerel medyada yer alan haberlerde ise çiftin sadece kask giymedikleri için değil, aynı zamanda ehliyet ve ruhsat gibi evrakları da yanlarında bulundurmadıkları için ceza aldığı belirtildi.

(DHA)

Bu taytı giyecek cesurlar aranıyorBu taytı giyecek cesurlar aranıyor
'Büyük memeliyim ve siyaset yapıyorum, artık alışın''Büyük memeliyim ve siyaset yapıyorum, artık alışın'
Aniden yaşandı! Büyük şokAniden yaşandı! Büyük şok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya trafik cezası

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Rize! Gören hemen telefona sarılıyorlar

Yer: Rize! Gören hemen telefona sarılıyorlar

Melisa'nın velayeti Acun'da. Şeyma'dan flaş açıklama

Melisa'nın velayeti Acun'da. Şeyma'dan flaş açıklama

Enkazdan çıkarıldı, ilk sorusu herkesi duygulandırdı!

Enkazdan çıkarıldı, ilk sorusu herkesi duygulandırdı!

Hazal Kaya'nın gelinliği olay oldu! İlginç detay

Hazal Kaya'nın gelinliği olay oldu! İlginç detay

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Selden sonra ortaya çıktılar!

Selden sonra ortaya çıktılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vekil sert çıktı: Büyük memeliyim ve siyaset yapıyorum, artık alışın

'Büyük memeliyim ve siyaset yapıyorum, artık alışın'

Kadının kucağında duran çocuk kazaya neden oldu

Aniden yaşandı! Büyük şok

Evlendikten 3 dakika sonra boşanmak istedi

Evlendikten 3 dakika sonra boşanmak istedi

Metrobüse binen buz hokey takımı ilginç görüntüler oluşturdu

Zincirlikuyu'da metrobüs durağında ilginç görüntü

'Babam beni dövüyor' diye not bıraktı, bir yıl sonra cesedi bulundu

'Babam beni dövüyor' diye not bıraktı, bir yıl sonra...

Müslüman idam mahkumu tartışma yarattı

Müslüman idam mahkumu tartışma yarattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.