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Trafikte bir kadınla yakalanan Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'ya olay gönderme

15.11.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci'nin sürpriz bir şekilde boşanmaları ve ardından yaşananlar sık sık gündeme geliyor. İş ortaklıkları devam eden ikili yeni aşklara yelken açarken karşılıklı göndermeler yapmayı da ihmal etmiyorlar.

Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, evliliklerini 10 Eylül 2021 tarihinde, anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırmıştı. İkili mal varlıklarını bölüşürken iş ortaklıklarını devam ettiriyordu. Ancak Ciğerci yaptığı bir açıklamada bu ortaklığı da bitirmeyi düşündüğünü söylemiş bir süre sonra da yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra TV8 kameralarına trafikte bir kadınla yakalandı. Yeni bir aşk yaşadığı iddiası gündem olan Çıra bu sorulara yanıt vermezken eski karısı Ciğerci'nin iş anlaşmasını bitirmeyi düşünmesi sorusuna ise imalı bir yanıt verdi.

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Gökhan Çıra bu konuda gelen sorulara "Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Gitmek isterse kendi keyfi bilir. Biz yine aynı yerde devam ediyoruz çok şükür” cevabını verdi.

Ekran Alıntısı

Çıra'nın yanındaki kişinin Brezilyalı olduğu ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.


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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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