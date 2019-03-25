Trafikte tehlike saçan aşırı yüklü kamyon kamerada

Ataşehir'in Ferhatpaşa Mahallesi’nde bir kamyon sürücüsü, kasasına aşırı yük koyduğu kamyonu ile yolda ilerledi.
Kasasındaki üst üste koyduğu yüklerin güvenliksiz bir şekilde bağlandığı kamyon, seyir halinde olduğu yolda adeta faciaya davetiye çıkardı. Kasadaki yüklerin metrelerce yükseklikte olmasına aldırış etmeyen sürücü, hem kendi canını hem de diğer yolcuların canını hiçe saydı.
Sorumsuz sürücünün trafikte tehlike saçtığı anlar, yoldaki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
(İHA)
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