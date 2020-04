Train to Busan: Peninsula'dan ilk fragman geldi

Vizyona girdiği 2016 yılında eleştirmenlerden ve izleyicilerden tam not alan Train to Busan’nın merakla beklenen devam filmi Train to Busan: Peninsula'dan ilk fragman yayımlandı. Train to Busan, dünya genelinde toplam 92.6 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.

Dünya prömiyerini 2016 Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren Güney Kore filmi, yaşananlardan dört yıl sonrasını, farklı karakterlerle ve bambaşka bir hikaye ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Gang Dong-won ve Lee Jung-hyun’un yer aldığı filmin vizyon tarihi ağustos 2019 olarak açıklandı. Ancak içinde bulunduğumuz koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında vizyon tarihinin değişmesi çok olası görünüyor.

TRAIN TO BUSAN: PENISULA KONUSU

Kore'deki zombi salgını sonrasında hükümetin yok olduğu yeni bir düzeni tasvir eden Peninsula, hayati bir görev için zombilerin istila ettiği Seul'e geri dönmesi gereken bir askerin serüvenini takip ediyor.