Traktör lastiği bomba gibi patladı

Niksar ilçesine bağlı Kümbetli köyü yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda, bir vatandaş traktörünün lastiklerinin hava basıncını tamamlamak istedi.
Traktörünün sol arka lastiğine kompresör ile hava basmaya başladı. Bu sırada hava basıncı fazla gelince lastik bir anda patladı.
Patlama ile birlikte yere savrulan traktör sürücüsü, kısa bir süre şok yaşadı. Çıkan basınç ve savrulan lastik, traktör sürücüsünün hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı.
(DHA)
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